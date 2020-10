In un'intervista a Fox news il presidente Usa torna sul suo stato di salute e ricorda come lo sfidante Biden ieri tossisse. "Ho avuto il via libera dei medici per riprendere la campagna elettorale", dice

Brucia le tappe il presidente Usa Donald Trump che oggi, oltre a dichiararsi pienamente guarito, si è definito “immunizzato”. “Sembra che io sia immunizzato al Covid, non posso prendere il virus e non posso trasmetterlo. Mi sento bene, meglio di quanto non mi sia mai sentito negli ultimi 20 anni”, ha affermato Trump in un’intervista a Fox.

“Ora avete un presidente immunizzato, che non deve nascondersi nello scantinato”, ha continuato il presidente, poi precisando “non so per quanto: forse per un periodo lungo, forse per un periodo breve e forse per la vita. Nessuno lo sa con sicurezza ma sono immunizzato”. Il presidente ha fatto sapere di avere “ricevuto il via libera dei medici della Casa Bianca per tornare in campagna elettorale. Sono tornato e sono tornato meglio di prima. I democratici speravano di tenermi fuori per settimane”.

Il concetto sulla sua presunta “immunizzazione” è stato riportato anche in un post su Twitter. E, come già avvenuto in passato, la piattaforma lo ha segnalato perché “viola le regole di Twitter sulla diffusione di informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sul Covid-19. Comunque Twitter ha determinato che potrebbe essere nell’interesse del pubblico che il tweet resti accessibile”.

Nell’intervistaalla Fox, Trump ha anche attaccato Joe Biden. “Ieri tossiva, e molto. Non era una cosa bella da guardare. Ma i media non lo dicono”, ha rimarcato Trump. – “I democratici cercheranno di rubare le elezioni e gran parte di ciò che Joe Biden dice è una bugia” ha infine dichiarato il presidente degli Stati Uniti. Stando alle ultime rilevazioni, a poco più di tre settimane dal voto, Joe Biden mantiene un vantaggio su Donald Trump. Secondo un sondaggio di Washington Post-Abc ha il 54% dei consensi a fronte del 42% di Trump.