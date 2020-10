“Penso sia stata una benedizione di Dio, una benedizione sotto mentite spoglie“. In un video postato su Twitter, Donald Trump ha definito così il suo contagio da Covid che lo ha portato a scoprire il Regeneron, un farmaco sperimentale che ora vuole promuovere gratis per tutti gli americani “a spese della Cina”, come ha detto. Il filmato è stato pubblicato nel giorno del dibattito televisivo tra i due candidati alla vicepresidenza, l’attuale vicepresidente Mike Pence, e la numero due dei democratici, Kamala Harris. “Forse mi riconoscete – ha esordito Trump nel video – sono il vostro presidente preferito e sto davanti allo studio Ovale, che è un posto dove è sempre eccitante essere. Sono tornato un giorno fa dal Walter Reed, dove ho trascorso quattro giorni. Non potevo stare alla Casa Bianca ma siccome sono il presidente mi hanno detto ok. Ora ascolto quello che mi dicono di fare”. Dopo l’uscita dall’ospedale, in seguito al trattamento a base di Regeron, Trump ha dichiarato di sentirsi “meglio di 20 anni fa”.

La casa farmaceutica Regeneron Pharmaceuticals ha presentato domanda alla Food and Drug Administration (Fda) per l’autorizzazione d’urgenza del trattamento. I media americani, intanto, ricordano che Trump ha legami con il Ceo di Regeneron, Leonard Schleifer, che è membro del golf club di Trump a Westchester. Il presidente possedeva inoltre delle azioni della casa farmaceutica, come emerge dai documenti presentati nel 2017 all’Office of Government Ethics. Azioni che comunque non figurano nei documenti presentati più di recente.