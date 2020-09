Un altro attacco alle città governate da sindaci democratici, diventate “giurisdizioni anarchiche” perché nelle sue strade ci sono state proteste di Black Lives Matter, contro l’invio degli agenti federali da parte della Casa Bianca, perché hanno criticato la sua catastrofica gestione della pandemia o deciso di tagliare fondi alla polizia. Donald Trump torna all’attacco e minaccia di ridurre i trasferimenti federali a Washington, New York, Portland e Seattle, città dove le proteste razziali sono state più forti. E in un memo il tycoon chiede al dipartimento di giustizia di definire la ‘blacklist’ delle città entro 14 giorni e di renderla pubblica.

Infuriato dalla decisione del presidente il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo: “Non può avere abbastanza guardie del corpo per passeggiare nelle strade di New York, meglio che abbia un esercito. I newyorchesi non vogliono avere nulla a che fare con lui”, lo ha minacciato, spiegando che forse il tycoon ce l’ha con la sua ex città perché New York l’ha “rifiutato”, considerandolo un “clown” e un “fumetto da tabloid”. Nella città governata da Bill de Blasio, ad esempio, è già stata smantellata l’unità di circa 600 poliziotti che operavano in borghese nei 77 distretti cittadini, impegnati soprattutto in indagini legate al crimine violento e al possesso illegale di armi. E la decisione, per alcuni, è una delle cause dell’aumento dei disordini e della violenze delle ultime settimane.

Nel frattempo il provvedimento ordina all’Office of Management and Budget della Casa Bianca di dare linee guida alle agenzie federali per ridurre i finanziamenti governativi alle città che tolgono fondi ai dipartimenti di polizia. Una scelta contro la quale si è schierato anche Joe Biden. “La mia amministrazione non consentirà che i soldi delle tasse federali finanzino città che consentono esse stesse il deterioramento in zone senza legge”, si legge nel memo. “È imperativo che il governo federale riveda l’uso dei fondi federali per le giurisdizioni che permettono l’anarchia, la violenza e la distruzione nelle città americane”, prosegue. I fondi governativi, che riguardano i settori trasporti, casa e sicurezza, sono in genere approvati dal Congresso ma l’amministrazione può tentare di cancellare alcuni progetti.