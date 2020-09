“Nella discussione sulla legge elettorale il Movimento 5 stelle chiederà di ritornare alle preferenze”. A pochi giorni dal voto sul testo base della riforma, il presidente della commissione Affari costituzionali a Montecitorio Giuseppe Brescia ha annunciato a SkyTg24 che i 5 stelle chiederanno la modifica dei listini bloccati. Nel testo del Germanicum infatti, che martedì 8 settembre arriverà in commissione alla Camera, non era prevista l’introduzione delle preferenze. Proprio l’approvazione della nuova legge elettorale è uno dei punti principali dell’accordo di governo (insieme all’introduzione dei correttivi costituzionali) che ha permesso il via libera del Pd al taglio dei parlamentari. E il ritardo nella discussione della riforma è tra le giustificazioni usate dai dem per non essersi ancora schierati compatti sul referendum. L’accelerazione sul fronte delle riforme è arrivata in questi giorni: stando alla calendarizzazione di settembre, la Camera discuterà di legge elettorale e correttivi entro la fine del mese.

Intanto la partita si gioca in commissione Affari costituzionali: perché con il referendum in programma il 20-21 settembre prossimi, fondamentali saranno i segnali che arriveranno dai tavoli di lavoro. “Volutamente il testo base a mia firma che voteremo martedì”, ha detto ancora Brescia, “non affronta il tema” delle preferenze. “Era negli accordi di maggioranza rimettere ogni decisione al dibattito in commissione. Per noi devono essere i cittadini a scegliere chi mandare in Parlamento e non le segreterie di partito. L’abbiamo già detto nei primi incontri di maggioranza e torneremo a ripeterlo per arrivare a una legge elettorale che sia nell’interesse dei cittadini e non dei partiti”. Per quanto riguarda il referendum sul taglio dei parlamentari, Brescia ha specificato: “È giusto che gli italiani si esprimano sulla riforma che riduce il numero dei parlamentari, ma è bene dire anche che questo referendum non è stato chiesto dai cittadini. I sostenitori del no hanno raccolto meno di 700 firme sulle 500mila richieste dalla Costituzione e sono serviti 70 senatori per arrivare a questa consultazione. Molti di loro sperano solo di salvare la poltrona”.