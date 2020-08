Le persone chiuse nella struttura protestano contro la probabile proroga di altre due settimane della "zona rossa" istituita dal sindaco Pietro Fontanini il 21 luglio. Incendiati materassi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. L’assessore alla sicurezza, Alessandro Ciani: "La cittadinanza non vuole problemi per la salute pubblica"

Materassi incendiati e lancio di sassi per protestare contro le condizioni di affollamento in cui stanno trascorrendo la quarantena nella ex caserma Cavarzerani di Udine. E soprattutto contro la probabile proroga di altre due settimane della "zona rossa" istituita dal sindaco leghista Pietro Fontanini il 21 luglio. La rivolta dei circa 400 migranti ospiti della struttura, andata in scena lunedì mattina, ha reso necessario far intervenire i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine perché dal'esterno si vedevano alte colonne di fumo.

Le tensioni e i tentativi di fuga sono cominciati giorni fa. Per illuminare l'area intorno alla caserma a fini di controllo è stato installato un gruppo elettrogeno che fa un rumore assordante, esasperando i residenti. La giunta Fontanini è in forte difficoltà e non è un caso se l'assessore alla sicurezza, Alessandro Ciani, ai microfoni dell'emittente locale Udinese Tv ha chiamato in causa il governo: "È colpa del governo che sta sottovalutando la rotta balcanica, si parla solo di Lampedusa".

“È una situazione molto delicata, si tratta di episodi che si verificano su tutto il territorio nazionale”, ha aggiunto. “Oltre all’emergenza migratoria c’è anche quella sanitaria. Ci confronteremo con questura e prefettura. La cittadinanza non vuole problemi per la salute pubblica. Va tutelato il diritto dei cittadini di non avere nuovi focolai e contagi. Gli udinesi sono stati corretti e hanno fatto grandi sacrifici nei mesi passati. Siamo stati due mesi in casa rinchiusi e non vogliamo altri sacrifici”.