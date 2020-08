Secondo il New York Times, l'azienda fondata da Bill Gates è in trattative per acquistare il social network dai proprietari cinesi, ma ora il presidente degli Stati Uniti si dice contrario. Imminente il provvedimento già annunciato dal segretario Pompeo nei giorni scorsi

Si stringe il cerchio intorno a Tiktok negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha annunciato che nelle prossime ore firmerà un decreto per vietare la popolare app di proprietà cinese su tutto il territorio americano. Lo ha riferito lui stesso ad alcuni reporter che lo hanno seguito nella sua visita in Florida. “TikTok è fonte di preoccupazione per la sicurezza nazionale, li metteremo al bando negli Stati Uniti” ha detto parlando sull’Air Force One, ricalcando quanto già anticipato dal segretario di Stato Mike Pompeo. Ieri era spuntata anche l’ipotesi, riportata dal New York Times, che Microsoft fosse in trattative avanzate per acquistare l’app dai cinesi. Ma il capo della Casa bianca respinge anche questa soluzione, dicendosi “fermamente contrario” all’eventuale accordo.

Secondo la Cnbc, quindi, le parole di Trump mettono la parola fine all’ipotesi che TikTok, popolarissima soprattutto fra i giovani, possa diventare americana a tutti gli effetti. L’azienda, infatti, ha già una sua base negli Usa, ma lo sviluppatore che ne detiene i diritti (Bytedance) è una multinazionale con sede a Pechino. Inizialmente sembrava persino che Washington fosse intenzionata a varare un decreto per “imporre” la cessione a un acquirente a stelle e strisce, ma anche questa eventualità è tramontata.

I timori nei confronti della piattaforma sono aumentati nelle scorse settimane anche in relazione alle imminenti elezioni presidenziali americane. Un gruppo di senatori del Partito repubblicano, infatti, ha evidenziato il rischio che l’app possa interferire nella campagna elettorale di novembre. Sul punto è intervenuto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, secondo cui la Cina “non ha alcun interesse a interferire e non interferirà nelle elezioni Usa” e ha chiesto di “garantire un ambiente aperto, equo, giusto e non discriminatorio” per le compagnie cinesi che operano negli Usa.