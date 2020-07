Dominio incontrastato del campione del mondo, in testa dal primo all'ultimo giro, e record di vittorie sulla stessa pista eguagliato: otto. Come Schumacher

La Mercedes di Lewis Hamilton domina dal primo all’ultimo giro il Gp di Ungheria. Il campione britannico ha preceduto sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, autore di un’ottima gara, nonostante il brivido iniziale quando prima del via ha urtato le barriere. Terzo posto per l’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Quarto posto per la Racing Point di Lance Stroll e quinto per l’altra Red Bull di Alexander Albon. Altra gara difficile per le Ferrari con Vettel sesto e Leclerc undicesimo, doppiati da Hamilton che si prende anche il giro veloce ed eguaglia record di Schumi di singole vittorie in un Gp: otto volte.

A chiudere la top ten ci sono Perez, seguito da Ricciardo, Magnussen e Carlos Sainz jr, prossimo ferrarista, che ha beffato il suo prossimo compagno Leclerc che ha poi chiuso 11° e fuori dalla zona punti. Il mondiale torna in pista tra due settimane a Silverstone dove Hamilton potrà provare ad avvicinare ancora il record di Schumacher di 91 Gp vinti, con quello di Budapest di oggi l’inglese è a 86 vittorie in carriera. Il pilota Mercedes è al 153° podio in carriera, a -2 dallo stesso Schumacher ed è il primo pilota ad ottenere 3 vittorie consecutive all’Hungaroring. Con l’ottava vittoria Hamilton eguaglia Schumacher che aveva ottenuto il primato a Magny Cours nel 2006. Sono gli unici piloti della storia ad aver vinto 8 volte in un circuito.