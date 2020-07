I guariti sono 198.016, in aumento di 575 rispetto a ieri. I malati sono 12.493, in calo di 426 nelle ultime 24 ore. La Lombardia fa registrare 63 nuovi positivi, sono 21 in Veneto, 20 nel Lazio, 18 in Emilia Romagna

Sono 162 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in leggero aumento rispetto ai 114 registrati martedì. Le vittime sono invece 13, in calo dopo le 17 di ieri. I casi totali salgono a 243.506, i morti a 34.997. I guariti sono 198.016, in aumento di 575 rispetto a ieri. I malati – gli attualmente positivi – sono 12.493, in calo di 426 nelle ultime 24 ore. La Lombardia fa registrare 63 nuovi casi di coronavirus, pari al 38,8% del totale odierno nazionale, in risalita rispetto a ieri, ma sempre a livelli più bassi della media delle ultime settimane. I nuovi casi sono 21 in Veneto, 20 nel Lazio, 18 in Emilia Romagna.

In Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 63 nuovi casi positivi e 5 vittime. I guariti sono 475 in più e in terapia intensiva restano 23 pazienti (-4 rispetto a martedì). I tamponi effettuati in Regioni sono stati 10.426. I nuovi casi per provincia: Milano 18, di cui 10 a Milano città, Bergamo 15, Brescia 8, Como 0, Cremona 1, Lecco 3, Lodi 1, Mantova 8, Monza e Brianza 3, Pavia 1, Sondrio 1, Varese 0.