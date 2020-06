La decisione dei giudici arriva a un anno dalla richiesta del ministro della Giustizia americano di reintrodurre la pena capitale per i detenuti per crimini contro la legge federale e di utilizzare solo il pentobarbital per l'iniezione letale. Tra luglio e agosto 4 uomini saranno giustiziati

L’ultima è stata nel 2003. Ma ora, dopo 17 anni di moratoria di fatto e dunque informale, la Corte Suprema ha dato il via libera alla richiesta dell’amministrazione americana di ripristinare la condanna a morte federale dopo che era stata di fatto congelata dall’amministrazione Bush. I giudici costituzionali infatti hanno deciso di non intervenire sul ricorso presentato da quattro detenuti federali nel braccio della morte. Il Dipartimento di Giustizia prevede ora che il boia entri in azione già nel mese di luglio con tre esecuzioni in programma, mentre la quarta sarà portata a termine ad agosto. Tutti e quattro i casi riguardano persone condannate per avere ucciso bambini: tra loro c’è anche Daniel Lewis Lee, suprematista bianco che nel 1996 in Arkansas ha sterminato un’intera famiglia: padre, madre e la figlia di 8 anni. Nelle prigioni federali – dove ci sono detenuti colpevoli di avere violato leggi federali che hanno pene più severe rispetto a quanto stabilisce la legge statale per crimini simili – ci sono oltre 60 condannati a morte.

La decisione della Corte Suprema arriva dopo la richiesta inoltrata la scorsa estate dal ministro della Giustizia William Barr, che voleva porre fine alla moratoria sulle condanne a morte federali e riprendere le esecuzioni usando una nuova procedura che prevede una iniezione letale attraverso un singolo farmaco, il pentobarbital e non più il cocktail di tre farmaci usato in passato. Una proposta, quest’ultima, ritenuta inizialmente non conforme al Federal Death Penalty Act del 1994, che prevede l’utilizzo delle modalità di condanna a morte previste nello Stato in cui l’imputato è stato condannato.

In 22 Stati Usa la pena capitale è stata abolita, mentre negli altri è applicata o vige una moratoria di fatto. Nel 1972 la pena capitale federale era stata di fatto messa al bando dalla Corte Suprema poi era stata reintrodotta 16 anni dopo e applicata in casi straordinari (tra cui l’attentato alla maratona di Boston). Di fatto, dal 1963, sono stati condannati a morte dalle autorità federali soltanto tre detenuti e dal 2003 a oggi il governo centrale aveva applicato una moratoria di fatto.