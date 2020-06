“Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti”. Niccolò Zanardi mostra su Instagram una toccante testimonianza della sua vicinanza a papà Alex. La sua mano tiene stretta, in un profondo e naturale moto d’affetto, quella del genitore ancora in coma farmacologico. L’ex pilota di Formula 1 da cinque notti è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Il 19 giugno a seguito dell’incidente avvenuto tra la sua handbike e un tir lungo la provinciale 146 a Pienza (Siena) era stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico al cranio e al viso. Niccolò, oggi 22enne, aveva solo tre anni quando Alex fu vittima dell’incidente in pista a Lausitzring che provocò al pilota bolognese la perdita degli arti inferiori. Niccolò aveva già postato una foto a mezzo busto di suo papà un giorno fa dove lo incitava a guarire: “Forza papà, ti aspetto, torna presto”.