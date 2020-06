“Il mio rapporto con Rocco Casalino? Vi faccio una rivelazione. Quando mi hanno nominato presidente del Consiglio, non avevo neppure facebook. Io non ho studiato da premier a differenza di tanti politici di carriera. Allora ho scelto i miei collaboratori, e per me bisogna scegliere i più bravi. Ho scelto Casalino dopo aver parlato con lui e lo stesso ho fatto con il capo di gabinetto, restando tre mesi senza per scegliere il meglio. Io penso che se uno deve fare il premier deve circondarsi non di yes man ma di professionisti, solo così si possono prendere le decisioni migliori”. Lo ha raccontato il premier Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda di Peter Gomez. Il premier è stato intervistato da Gomez e da Simone Ceriotti in occasione della festa per i 10 anni del Fattoquotidiano.it (RIVEDI L’INTERVISTA INTEGRALE)