Il fatto non sussiste. Con formula piena il giudice del tribunale di Torino ha assolto tutti i 15 imputati nel processo per il crac di Seat Pagine gialle, che erano accusati di bancarotta fraudolenta. Per per loro il pubblico ministero Valerio Longi aveva chiesto un totale di 75 anni di condanne. Il giudice, quindi, ha accolto la tesi della difesa, che il 27 gennaio scorso aveva sottolineato che il maxi-dividendo agli azionisti di Seat Pagine Gialle deliberato nel 2004 era “perfettamente giustificato perché la futura crisi di Seat Pagine Gialle non era prevedibile”. Questo era il senso dell’arringa dell’avvocato Giuseppe Iannaccone. La tesi del pm Valerio Long, invece, era che il dividendo di tre miliardi e 578 milioni contribuì a generare una “situazione finanziaria insostenibile”. Per questo motivo aveva chiesto 15 condanne, 5 anni per ciascun imputato, senza fare distinzioni fra ruoli e cariche ricoperte nella società.

Il punto centrale del processo era una distribuzione agli azionisti – sancita dall’assemblea del 15 aprile 2004 – di un dividendo pari a tre miliardi e 578 milioni. L’operazione, secondo la tesi originaria dell’accusa, contribuì a generare una “esposizione finanziaria insostenibile”. La storica società torinese fu poi ammessa al concordato preventivo nel 2013. A gennaio Iannaccone, prendendo la parola in difesa di sei componenti del cda dell’epoca, ha spiegato che l’Ebitda (il margine operativo lordo) è stato in continua crescita fino al 2007, anno che fu “addirittura il migliore in assoluto di Seat“, e nel 2008 rimase stabile. Solo nei cinque anni successivi si ebbe un calo: “Una crisi – ha detto l’avvocato a gennaio – dovuta al fatto che i clienti cambiarono abitudini. E anche altri operatori nel mondo furono colpiti da problemi analoghi”. Oggi il pool difensivo ha commentato con evidente soddisfazione la sentenza del tribunale di Torino, parlando di “chiusura di un dibattimento approfondito e attento, che ci ha consentito di dimostrare l’infondatezza della tesi accusatoria nei confronti degli imputati”.