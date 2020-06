Solo due giorni fa il procuratore Hans Wolters, che indaga sul caso della bambina scomparsa a Praia de Luz in Portogallo nel 2007, aveva fatto un passo indietro su quanto dichiarato inizialmente: la piccola poteva essere ancora viva dopo 13 anni non essendoci le "prove", tra cui anche il cadavere, in grado di dimostrare il contrario. Ora però gli inquirenti si rifiutano di rivelare ciò che hanno scoperto

Nessun condizionale o incertezza. “Maddie McCann è morta”. I pubblici ministeri tedeschi hanno scritto ai genitori della bambina inglese scomparsa a Praia de Luz in Portogallo nel 2007 per dire loro che la figlia Maddie non è più in vita. Lo riporta il Daily Mail. Solo due giorni fa il procuratore tedesco di Braunschweig (Germania) Hans Wolters che indaga sul caso della bambina aveva fatto un passo indietro su quanto dichiarato inizialmente, ritenendo possibile il fatto che la piccola potesse essere ancora viva dopo 13 anni. “Per non uccidere le speranze”, aveva aggiunto il procuratore, aggiungendo anche che non c’erano le prove, tra cui il cadavere, per dimostrare la morte di Maddie.

Ora, invece, sembra essere definitivo, anche se gli inquirenti si sono rifiutati di rivelare agli ufficiali o alla polizia di Scotland Yard in Portogallo ciò che hanno scoperto, insistendo sul fatto che qualsiasi ulteriore informazione potrebbe mettere a repentaglio l’inchiesta sul sospettato Christian Brueckner, 43enne tedesco, con precedenti per pedofilia e droga, condannato in primo grado per lo stupro di una 72enne e in carcere a Kiel. Già nel 2013 infatti la polizia tedesca aveva fatto l’errore di comunicare al 43enne le indagini in corso su di lui, dandogli così probabilmente il tempo e l’occasione di fare sparire le prove sul proprio conto. Secondo gli inquirenti, è stato Brueckner, avvertito da un complice che lavorava nel villaggio turistico dove la famiglia McCann stava trascorrendo le vacanze, a prendere Maddie la sera del 3 maggio 2007 lasciata da sola con i fratelli più piccoli nell’appartamento.