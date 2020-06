Al via la seconda stagione di EcoFuturo Tv, la trasmissione che ci parla di ecologia come un’opportunità per tutti, fra innovazione tecnologica e scelte consapevoli. In questo primo episodio si parla di transizione energetica con l’utilizzo di reti elettriche in sinergia con gas, biometano e idrogeno, ma anche di fotovoltaico e di comunità energetiche. E poi Licia Colò con una riflessione sull’inquinamento indoor, il professor Valerio Rossi Albertini, Jacopo Fo, Fabio Roggiolani e Sergio Ferraris. La conduzione da studio è a cura di Michele Dotti, con l’appoggio in esterna di Elena Pagliai.

Le otto puntate – in onda a cadenza settimanale nel circuito delle emittenti tv italiane ed estere di Fox Production & Music, e su ilFatto.it – vanno in onda in parallelo con la pubblicazione della rivista L’Ecofuturo Magazine. Mentre la settima edizione di Ecofuturo Festival quest’anno si terrà a Padova nella Fenice Green Energy Park, dal 14 al 18 luglio 2020