“Surreale”. È in questo modo che Luigi Di Maio definisce l’ultima legge della Regione Calabria. In piena crisi scatenata dall’emergenza coronavirus, infatti, l’urgenza principale per i politici calabresi è stata quella di votare una norma che in pratica reintroduce il vitalizio. Basta un solo giorno da consigliere regionale per maturare il “trattamento di fine mandato”. Assegno garantito anche nel caso in cui il politico decade per un qualsiasi motivo (è dichiarato ineleggibile o perde un ricorso presentato dal primo dei non eletti): è sufficiente che paghi i contributi per i successivi cinque anni e, come per magia, godrà dello stesso privilegio di chi, invece, è rimasto a Palazzo Campanella per un’intera legislatura.

Il caso sollevato da Sono le Venti di Peter Gomez sul Nove e dal fattoquotidiano.it, ha provocato al reazione dell’inquilino della Farnesina. “Non smetterò mai di sottolineare l’impegno delle regioni e dei propri governatori. Più di tutti sono stati sul campo, affrontando con il massimo sforzo questa emergenza”, è l’incipit del ministro degli Esteri su facebook. “Però – continua – non posso rimanere in silenzio davanti a una cosa del genere. Mentre i cittadini hanno serie difficoltà economiche e le imprese sono colpite duramente dalla crisi, la regione Calabria reintroduce il vitalizio. Davvero surreale“. L’ex capo politico del M5s condivide l’articolo del fattoquotidiano.it. “Leggo – continua – di consiglieri regionali che adesso vorrebbero tornare sui propri passi. Bene, abolite subito questa legge. La politica deve dare il buon esempio. E se non riesce a farlo in una situazione del genere, allora significa che non lo farà mai più”.

Venerdì 29 maggio il consiglio regionale ci ha messo meno di due minuti a votare la legge proposta da Giuseppe Graziano dell’Udc che, alla richiesta del presidente Domenico Tallini di spiegare la norma prima di metterla ai voti, ha risposto: “Si illustra da sé”. Neanche a dirlo è stato votata all’unanimità. Sulle colonne della Gazzetta del Sud il presidente del Consiglio Tallini ha ostentato tranquillità spiegando che “i vitalizi in Calabria sono stati aboliti da tempo. Non vedo dov’è lo scandalo: a fronte di 38mila euro di contributi versati in una legislatura, si maturerebbe un’indennità di fine mandato, a 65 anni, da 600 euro netti al mese”. I consiglieri regionali del Pd hanno difeso la legge sostenendo che la vicenda è “una tempesta in un bicchier d’acqua”. L’ex candidato del centrosinistra, Pippo Callipo, ha preso le distanze dopo aver votato la proposta di legge: “Non avrei mai avallato nulla che potesse aumentare i costi della politica. Se la modifica della normativa sui vitalizi si traduce, invece, in un aumento dei suddetti costi significa che mi è stato proposto di sottoscrivere un documento non veritiero e per questo mi tutelerò nelle sedi opportune”. In sostanza, Callipo sostiene di essere stato preso in giro. Battono in ritirata anche i consiglieri regionali della Lega e di Fratelli d’Italia che, per bocca dei loro capigruppo Tilde Minasi e Filippo Pietropaolo, parlano di “privilegio ingiusto e illegittimo”: “Lunedì mattina – sostengono – depositeremo una proposta di legge per ripristinare l’inammissibilità alla contribuzione volontaria del consigliere regionale la cui elezione sia stata annullata”. “Così Meloni, Salvini e Berlusconi intendono salvare i cittadini italiani? Regalando privilegi ai loro consiglieri regionali! Il paese ce ne scampi da questi personaggi al governo, non voglio immaginare come potrebbero utilizzare i soldi italiani e europei”, scrive in un tweet Luigi Gallo, presidente della commissione cultura del Movimento 5 Stelle. “La priorità del centrodestra sono e restano i privilegi”, dice invece l’ex ministro Danilo Toninelli.