“La fiducia nelle istituzioni europei è crollata? Credo che ci sia stato un momento di crisi, soprattutto nella fase iniziale dell’emergenza. Ma dopo le prime settimane l‘Europa c’è stata, consentendo a noi e a tutti i Paesi coinvolti di poterci muovere agevolmente, superando anche quello che è ormai il famigerato patto di stabilità. Ma soprattutto c’è stata sul piano sanitario. Credo sia arrivata tardi alla consapevolezza della gravità della situazione, ma l’Europa c’è”, così la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, a Sono le Venti, il programma di Peter Gomez in onda sul Nove. Sulle riaperture la ministra ha già un programma: “Dal 4 maggio ci sarà un incremento di circa 2 milioni di lavoratori, e una parte utilizzerà i mezzi pubblici, per questo abbiamo confermato il protocollo di sicurezza, ampliandolo con misure nelle aree delle stazioni e degli aeroporti, per cominciare a garantire il distanziamento sociale anche nelle aree di soste – ha spiegato – E poi abbiamo previsto misure per l’igienizzazione dei mezzi. Ma la vera grande misura è la modifica degli orari di accessi al lavoro per modificare i flussi sui mezzi, perché ci sono orari dove soprattutto nelle grandi città si concentra il massimo delle persone”. Sull’ipotesi di riaprire prima in alcune regioni, già oggi a contagi zero, come la Basilicata, la De Micheli è aperta: “Stiamo lavorando per alcune realtà e alcuni cantieri che potranno aprire prima. Potremmo consentire la riapertura dei cantieri edili di scuole, edilizia carceraria e edilizia pubblica”.

