I 5 stelle alla Camera perdono altri due deputati: si tratta di Antonio Zennaro e Fabiola Bologna. Entrambi hanno deciso di lasciare il gruppo M5s e di iscriversi al gruppo Misto. Il passaggio è stato ufficializzato in Aula della Camera da una comunicazione della presidente di turno, Maria Edera Spadoni. Entrambi sono alla prima legislatura: Zennaro è stato eletto nella circoscrizione Abruzzo, Bologna in Lombardia. L’addio è avvenuto nel giorno in cui il Movimento ha rischiato di spaccarsi sull’ordine del giorno di Fratelli d’Italia contro il Mes: se 7 deputati M5s hanno votato con Fdi e una si è astenuta, i neofuoriusciti non hanno invece partecipato al voto.

Zennaro aveva anticipato il suo addio al Movimento nella serata del 23 aprile con un post su Facebook, specificando però di voler continuare a sostenere Conte: “Cari amici”, si leggeva, “mi sembra giusto avvisarvi per primi di un’importante e sofferta scelta che ho appena fatto. Da oggi non farò più parte del gruppo parlamentare del M5s. Una scelta difficile, ma maturata dopo un lungo periodo di riflessione”. Zennaro ha lasciato intendere che alla base della sua decisione ci siano divergenze di posizione su numerose tematiche: “Specie in questo difficilissimo momento storico, il Movimento non sembra proprio in grado di trovare idee, progetti e proposte per far uscire l’Italia dalla crisi post coronavirus. La mia battaglia per un Abruzzo e, in generale, un’Italia più moderna, più efficiente, con meno burocrazia e meno tasse prosegue in Parlamento. Continuerò a sostenere il presidente Conte, una persona perbene a cui in questo particolare momento l’Italia non può fare a meno. Ora è il tempo del rilancio e della ripartenza, per far ritornare grande la nostra nazione. Insieme ricostruiremo questo Paese, il più bello del mondo”.