Il campionato di basket non riprenderà. La Federazione italiana pallacanestro ha dichiarato conclusa la Serie A a causa dell’emergenza coronavirus, dopo aver già fermato la A2, i massimi campionati femminili e i campionati semi-professionisti e regionali.

“Il presidente della federazione italiana pallacanestro Giovanni Petrucci, considerata la determinazione della Lega Basket di demandare ogni e qualsivoglia decisione in merito alla chiusura anticipata della stagione 2019/2020 e sentito per le vie brevi il Consiglio Federale, dichiara concluso il campionato di Serie A”, si legge nel comunicato diffuso dalla Fip.

Poco prima Petrucci e il presidente della Lega Basket, Umberto Gandini, avevano incontrato in video conferenza il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, per “rappresentare compiutamente le esigenze dell’intero movimento e dei club che lo costituiscono” per “suggerire e richiedere alcuni potenziali interventi a sostegno dell’attività sportiva”.

Tra l’altro molte società, ricorda la Fip, hanno già “autorizzato la partenza verso il loro Paese di origine di molti atleti” stranieri. “Dichiarare conclusa l’attuale stagione sportiva permette ai club ed ai tesserati di adottare tutti quei comportamenti necessari ad evitare ulteriori costi da sostenere in assenza di attività”, prosegue la nota della Federazione che spiega come la decisione sia stata presa anche “in considerazione dell’impossibilità di disputare” le partite “alla presenza di migliaia di appassionati, patrimonio fondante del movimento cestistico italiano”.