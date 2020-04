CRONACA ORA PER ORA - L'Aifa ha comunicato la positività del dG Nicola Magrini, che da domenica si trova in isolamento: "Sta bene e continuerà a svolgere il suo lavoro da remoto". Oggi il Consiglio dei ministri sul decreto per la liquidità alle imprese e golden power. Scontro Lombardia-Protezione Civile sull'obbligo delle mascherine. Gallera: "Borrelli sconcertante su distanziamento"

È il giorno del Consiglio dei ministri sul decreto che garantirà liquidità alle imprese per fronteggiare la crisi legata all’emergenza coronavirus. Il provvedimento arriva alla vigilia della decisione dell’Ue riguardo alla strategia per rispondere alla situazione economica. Diventano intanto 87 i medici morti dall’inizio della pandemia, secondo la Federazione nazionale degli Ordini dei medici. Le ultime 8 vittime sono il neurologo Riccardo Zucco, Ghvont Mrad, medico termale, Gianbattista Bertolasi, l’ex primario Silvio Lussana, il cardiologo Giuseppe Aldo Spinazzola, cardiologo, il rianimatore Vincenzo Emmi, il radiologo Carlo Amodio e il medico di famiglia Giovanni Battista Tommasini. La nuova ondata di vittime tra i camici bianchi ha portato l’intersindacale dei medici e del resto della dirigenza del Sistema sanitario nazionale a proclamare lo stato di agitazione, tornando a chiedere “subito misure per tutelare gli operatori sanitari” che “da oltre un mese operano in condizioni precarie esponendosi a rischi sempre più frequenti” come dimostrano i 90 decessi, un “bollettino di guerra destinato ad aumentare”.

20mila denunce nel week-end. Attivato satellite per controlli – Il tutto nella settimana che porterà alle festività di Pasqua, che preoccupa i sindaci per la possibilità che gli italiani decidano di uscire dalle proprie abitazioni in barba alle misure dell’isolamento. Un pericolo, quest’ultimo, che sembra confermato anche dai dati del Viminale, che nello scorso fine settimana ha denunciato 20mila persone per mancata osservanza dei divieti. Non caso, la Protezione Civile ha attivato il programma di osservazione satellitare Copernicus per mappare strutture sanitarie e aree di raduno, così da avere una comprensione chiara del territorio: l’obiettivo è il monitoraggio delle attività e degli spazi pubblici.

Positivo il dg dell’Agenzia del Farmaco – L’Aifa ha comunicato la positività del direttore generale Nicola Magrini, che da domenica si trova in isolamento. “Sta bene e continuerà a svolgere il suo lavoro da remoto”, ha spiegato l’Agenzia italiana del farmaco, mentre tutti coloro che sono stati in stretto contatto con cui saranno in isolamento domiciliare fino alla verifica delle loro condizioni di salute.

Il decreto del governo – In vista della riunione a Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte ha riunito a i capi delegazione dei partiti di maggioranza con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Il provvedimento dell’esecutivo riguarda le misure per garantire la liquidità alle imprese, fino all’ultimo discusso in maggioranza, l’estensione del golden power per tutelare gli asset strategici nazionali da eventuali speculazioni internazionali e scalate ostili, il decreto per la scuola (ecco cosa prevede), il rinvio delle elezioni amministrative che si terranno in autunno e il probabile rinvio al 3 maggio della chiusura dei tribunali.

Mattarella: “Serve solidarietà” – Intanto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a invitare il Paese alla “solidarietà”. Nel messaggio per l’anniversario del sisma de L’Aquila, il capo dello Stato, ha ricordato, che la pandemia va fronteggiata “con tutta la capacità, la responsabilità, la solidarietà di cui siamo capaci”. Di fronte agli ostacoli più ardui, ha aggiunto, “possiamo avere momenti di difficoltà ma l’Italia dispone di energia, di resilienza e di una volontà di futuro che ha radici antiche e che, nei passaggi più difficili della nostra storia, è sempre stata sostenuta da una convinta unità del popolo italiano”.

Lo scontro sulle mascherine – Intanto prosegue lo scontro a distanza tra Protezione Civile e Regione Lombardia sull’obbligo di coprire naso e bocca. L’ordinanza di Attilio Fontana che impone l’uso della mascherina e la reazione di Angelo Borrelli hanno portato l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, a definire “sconcertante” il sentire dire a Borrelli che non avrebbe indossato la mascherina perché sufficiente il distanziamento sociale: “È lo stesso tema della circolare del ministro Lamorgese – ha detto a Mattino 5 -sulle passeggiate con i figli: o diamo tutti dei messaggi univoci o disorientiamo il cittadino che non capisce cosa deve fare”. Mentre per il sindaco di Milano, Beppe Sala, l’obbligo imposto è ok ma, fa notare, “la Regione Toscana le ha fornite” prima dell’introduzione della misura: “Le mascherine accompagneranno per parecchio tempo la nostra vita. È necessario utilizzarle; certo è che nella prima fase dovremo fare tutto il possibile per fornire le mascherine ai cittadini. Ne parlerò oggi con il presidente Fontana insieme agli altri sindaci, perché è obbligatorio ma la Regione Toscana ha fornito a Firenze mascherine per tutti i cittadini”. Il Lombardia, invece, oggi inizierà la distribuzione di circa 3 milioni di dispositivi. “Poi a lungo andare -dice – è possibile che i cittadini se le debbano comprare, ma in questo caso lo ribadisco il prezzo va regolamentato. Oggi ci sono in giro prezzi folli”.

CRONACA ORA PER ORA

17.13 – Milano prepara il piano di controlli per Pasqua

A Milano si preparano controlli rafforzati del rispetto delle norme sul Coronavirus nel fine settimana di Pasqua. Il prefetto di Milano Renato Saccone ha chiesto ai sindaci di programmare le risorse per i controlli in vista delle feste pasquali e di segnalare particolari criticità entro domani, giorno in cui è in programma un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza per pianificare le misure in vista dei giorni festivi .

17.01 – Catalfo: in dl di aprile ammortizzatori anche per colf

“Nel decreto di aprile prevedremo una forma di ammortizzatore sociale per le lavoratrici e i lavoratori del settore” domestico, “tutelandoli anche in caso di malattia o quarantena”. Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, al termine di un incontro in videoconferenza sulla situazione del lavoro di colf e badanti, a cui hanno partecipato i sindacati e associazioni datoriali: Domina, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, Federcolf, Fidaldo e Assindatcolf.

16.48 – Morti altri 3 farmacisti

“E’ di oggi, purtroppo, la notizia della scomparsa di tre farmacisti a causa di Covid-19. Sale dunque a sei il triste conteggio dei colleghi morti a causa dell’epidemia”. Lo riferisce Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti (Fofi). “Patrizio Forti Paolini, Francesco De Donno e Antonio Perani, il primo a Santa Vittoria in Mantenano (Fermo), il secondo a Maglie (Lecce), il terzo a Paratico (Brescia) esercitavano tutti in piccoli e piccolissimi centri, dimostrando in massimo grado il valore sociale che riveste la rete capillare delle farmacie, e la funzione di primo riferimento sul territorio che da sempre svolge il farmacista”.

16.45 – Procura di Milano indaga su case di riposo

ricoverati, a cominciare da uno dei suoi simboli il Pio Albergo Trivulzio. “L’intero sesto dipartimento della procura, competente per la salute pubblica, sta lavorando alle varie segnalazioni: contestiamo reati di diffusione colposa di epidemie e omicidio colposo”, spiega all’Adnkronos il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano. In piena emergenza coronavirus qualcosa nei protocolli di alcune strutture sembrerebbe non aver funzionato. Le diverse denunce sono sul tavolo del procuratore aggiunto e riguardano, da quanto si apprende, oltre la ‘Bagginà, la casa di riposo don Gnocchi, la casa famiglia ad Affori, la Sacra famiglia di Cesano Boscone e la casa di riposo del Corvetto. Le indagini si stanno concentrando, attualmente, sulle posizioni documentali. I fascicoli aperti nascono da denunce di parenti, ma anche associazioni e sindacati che avrebbero denunciato alcuni episodi poco chiari.

16.20 – Sindacati medici in stato di agitazione: “Subito misure sicurezza”

L’intersindacale dei medici e del resto della dirigenza Ssn proclama lo stato di agitazione, tornando a chiedere “subito misure per tutelare gli operatori sanitari”. “L’emergenza da Covid-19 in atto nel nostro Paese – sottolineano – sta mettendo a dura prova le strutture e gli operatori sanitari che da oltre un mese operano in condizioni precarie esponendosi a rischi sempre più frequenti e il più delle volte a danno della loro stessa salute. Oggi si contano quasi 90 decessi e il bollettino di guerra è destinato ad aumentare”, segnalano i sindacati che non escludono “in assenza di soluzioni alle questioni sollevate, la proclamazione di una giornata di protesta nazionale da attuarsi in forma ‘virtualè, ossia garantendo, con senso di responsabilità, la regolare esecuzione della prestazione lavorativa”.

15.40 – Serie A: taglio stipendi calciatori di un terzo se non si ricomincia

L’assemblea della Lega Serie A ha deliberato oggi all’unanimità, con esclusione della Juventus che ha già raggiunto un accordo con i propri giocatori, “una comune linea di indirizzo per contenere l’importo rappresentato dagli emolumenti di calciatori, allenatori e tesserati delle prime squadre”. Lo spiega la Lega in una nota. Questo intervento “necessario per salvaguardare il futuro dell’intero sistema calcistico, prevede una riduzione di un terzo della retribuzione totale annua lorda (ovvero quattro mensilità medie onnicomprensive) nel caso in cui non si possa riprendere l’attività sportiva, e una riduzione di un sesto (ovvero 2 mensilità medie onnicomprensive) qualora si possa disputare nei prossimi mesi le restanti partite della stagione 2019/2020”. I club, chiarisce la Lega, definiranno gli accordi con i propri tesserati.

15.30 – Ok a contributo a collaboratori sport

Via libera al bonus di 600 euro per i collaboratori delle associazioni sportive. Il decreto ministeriale che attua la normativa ha ottenuto il placet della Ragioneria generale. Prevede che entro aprile si possano presentare le domande a Sport e Salute spa – che avrà per questo risorse per 50 milioni – attraverso un’apposita piattaforma informatica. E’ stabilito uno specifico ‘palettò di reddito (10.000 euro) entro il quale poter ottenere l’aiuto e ulteriori domande saranno accettate solo se ci saranno eventuali risorse residue

15.09 – Accordo Poste-carabinieri: pensioni a casa agli over 75

“23.000 pensionati di età pari o superiore a 75 anni potranno richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli Uffici postali”. E’ previsto da una convenzione tra Poste e l’Arma dei Carabinieri, spiegano l’azienda e l’Arma con una nota, per “tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti”.

14.19 – Prima ambulanza nell’ospedale in Fiera a Milano

E’ cominciata questa mattina l’operatività nella nuova struttura sanitaria creata nei padiglioni della Fiera di Milano per affrontare l’emergenza Coronavirus. All’ingresso a medici, infermieri e operatori è stata presa la temperatura. E’ arrivata in mattinata la prima ambulanza dell’ospedale che è gestito dal Policlinico di Milano

14.08 – Inps, quasi 7 milioni di prestazioni tra cigo e autonomi

L’Inps ha ricevuto fino alle 12 di oggi quasi 3,5 milioni di domande per più di 6,8 milioni di beneficiari. Lo si legge in una nota dell’Istituto nella quale si precisa che per l’indennità di 600 euro ai lavoratori autonomi si sono superati i tre milioni di domande (3.058.726) mentre per la cassa integrazione e l’assegno ordinario sono arrivati nel complesso oltre 211.000 domande per oltre 3,5 milioni di lavoratori interessati

14.03 – Sospeso il Consiglio dei ministri: si lavora a dl per le imprese

La riunione del Consiglio dei ministri è stata sospesa e aggiornata a questo pomeriggio. Lo si apprende da fonti di governo. Le stesse fonti affermano che sarebbe ancora in via di definizione il testo del decreto sulle imprese e in particolare le norme sulle garanzie per dare liquidità.

14 – Approvato decreto Scuola

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende, al decreto legge sulla scuola.

13.20 – Nel Foggiano 19 positivi su 22 in una Rsa

“Uno degli anziani è morto stanotte all’ospedale di san Giovanni Rotondo (Casa sollievo della sofferenza), dove era stato ricoverato da tre o quattro giorni, altri 3 sono ricoverati e 19 sono positivi ma rimangono nella casa di riposo”. E’ quanto riferisce all’Adnkronos don Giuseppe Ciavarella, portavoce della casa accoglienza anziani ‘Sacro cuore’ dell’associazione onlus ‘Madre della carità’ di Torremaggiore, in provincia di Foggia. Solo tre anziani sono risultati negativi. Anche la maggior parte degli operatori sono stati contagiati.

12.59 – Locatelli (Css): “Scelta su lavori strategici”

E’ in dirittura d’arrivo, e si definirà a breve, la scelta dei target di popolazione su cui saranno effettuati i test sierologici a larga scala per avere un quadro della diffusione epidemiologica dell’infezione da SarsCov2. Lo afferma all’ANSA il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli: “Stiamo definendo il dimensionamento campionario tenendo conto di vari criteri, tra cui quello dei profili lavorativi in relazione alle attività” più strategiche in vista della fase 2 della riapertura.



12.57 – Italia attiva satellite Ue per monitorare territorio

La Protezione civile italiana ha attivato il programma di osservazione satellitare Copernicus per mappare strutture sanitarie e aree di raduno, e per avere una comprensione chiara del territorio. L’obiettivo è il monitoraggio delle attività e degli spazi pubblici durante l’emergenza del Covid-19. Lo annuncia il commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, dal suo profilo Twitter.

12.33 – Viminale: “20mila sanzionati nel week end”

Con gli 11mila di ieri salgono ad oltre 20mila le persone denunciate nel weekend dalle forze dell’ordine per il mancato rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus. Ieri sono stati 186.741 i controllati: 11.022 sono stati sanzionati per i divieti di spostamento, 47 per false dichiarazioni e 25 per violazione della quarantena. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 66.538: 115 titolari sono stati sanzionati, per 24 è stata decisa la chiusura dell’attività. Sabato i denunciati erano stati circa 9.500; i trasgressori aumentano, dunque.



12.31 – Iniziato consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri è iniziato. La riunione è chiamata a varare il decreto imprese e il decreto scuola.

12,23 – Consiglio superiore sanità: “Test immunità, pochi giorni per validazione”

Ci saranno risposte “in tempi brevi” ed in “pochi giorni” si avrà la validazione dei test sierologici da poter usare su larga scala su campioni della popolazione. Lo afferma all’ANSA il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. La validazione dei test avverrà, spiega, “sulla base di 4 criteri e dovranno essere test con una valenza nazionale, in modo che non vi sia il rischio di difformità tra le varie Regioni”.



11.10 – In Rsa di Clusone morti 52 ospiti su 150

Erano 150 gli anziani ospiti nella alla Fondazione Sant’Andrea a Clusone, in provincia di Bergamo: nell’ultimo mese ne sono morti 52. Un terzo se li sarebbe portati via il Coronavirus anche se nessun referto li ha mai identificati come Covid positivi perché “qui non è venuto nessuno a fare i tamponi”, ha raccontato all’ANSA Katia, infermiera della struttura che ora attende anche l’arrivo di pazienti Covid dimessi dagli ospedali.

11.02 – I medici morti sono 87

Sale a 87 il numero dei medici morti in Italia a causa del coronavirus. Lo riferisce la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici. Le ultime vittime sono Riccardo Zucco, neurologo, Ghvont Mrad, medico termale, Gianbattista Bertolasi, medico di medica generale, Silvio Lussana, medico internista ex primario di medicina, Giuseppe Aldo Spinazzola, cardiologo, Vincenzo Emmi, rianimatore, Carlo Amodio, radiologo ex primario di radiologia.

10.50 – Gallera: “Borrelli sconcertante su mascherine”

L’assessore regionale al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha giudicato “sconcertante” sentire dire dal capo della Protezione Civile Borrelli che non avrebbe indossato la mascherina perché sufficiente il distanziamento sociale. “E’ lo stesso tema della circolare del ministro Lamorgese – ha detto a Mattino 5 -sulle passeggiate con i figli: o diamo tutti dei messaggi univoci o disorientiamo il cittadino che non capisce cosa deve fare”, ha commentato l’assessore.

10.40 – Sileri: “Mascherine fondamentali per il ritorno alla normalità”

“E’ chiaro che nel momento in cui dovremo tornare alla normalità l’utilizzo delle mascherine diventerà fondamentale”. Lo ha detto il viceministro della salute Pierpaolo Sileri ai microfoni di ‘CentoCittà’ su Radio 1 Rai. A proposito del distanziamento sociale, “se arriviamo ai due metri siamo ancora più sicuri, ma se non si riesce a far questo è chiaro che la mascherina diventa fondamentale”, ha aggiunto.

10.27 – Gallera: “Mascherine? Parole Borrelli non aiutano”

“Noi facciamo un grande sforzo per mantenere una forte collaborazione istituzionale. Poi è chiaro che le dichiarazioni di Borrelli non aiutano, però noi andiamo avanti”. Così l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera è tornato sulle polemiche tra Regione e Governo sull’obbligo delle mascherine. “L’ordinanza sulle mascherine noi l’abbiamo comunicata e in qualche modo condivisa con il Presidente del Consiglio e tutti gli altri Governatori nella conference call di di venerdì. Gli abbiamo preannunciato questa nostra iniziativa e il presidente del Consiglio ha detto ‘capisco, voi iniziate ad avere una buona produzione, fate pure un’ordinanza del generè. Quindi non c’è scontro istituzionale”, ha detto Gallera su Mattino Cinque.

10.06 – Consiglio dei ministri alle 11.30

Il Consiglio dei ministri è previsto alle 11.30 a Palazzo Chigi. Lo si apprende da fonti di governo. Tra i temi all’ordine del giorno dovrebbero esserci il decreto scuola e il decreto sulla liquidità alle imprese.

9.59 – Positivo il dg dell’Aifa

Il Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco Nicola Magrini si è sottoposto a tampone ed è risultato positivo al Coronavirus. Da ieri, rende noto l’Aifa, come previsto dalla normativa, è in isolamento. Magrini sta bene e continuerà a svolgere il suo lavoro da remoto. Tutti coloro che sono stati in stretto contatto con lui saranno in isolamento domiciliare fino a verifica del loro stato rispetto al virus Covid-19.

9.46 – Mattarella: “Affrontare emergenza con solidarietà”

La ricorrenza di quest’anno (del sisma dell’Aquila, ndr) “si celebra in un contesto eccezionale, determinato da una pericolosa pandemia che siamo chiamati a fronteggiare con tutta la capacità, la responsabilità, la solidarietà di cui siamo capaci”. Così il presidente Mattarella in un messaggio. “Di fronte agli ostacoli più ardui possiamo avere momenti di difficoltà ma l’Italia dispone di energia, di resilienza e di una volontà di futuro che ha radici antiche e che, nei passaggi più difficili della nostra storia, è sempre stata sostenuta da una convinta unità del popolo italiano”.

9.38 – Vertice di maggioranza prima del Cdm

Vertice di maggioranza questa mattina, mentre si attende la convocazione del Cdm sul dl liquidità e le misure sulla scuola. A quanto apprende l’Adnkronos, sta per iniziare un incontro del premier Giuseppe Conte con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e i capidelegazione delle forze di maggioranza.

9 – Borse positive, spread sotto 200

Apertura positiva per le piazze finanziarie europee. Lo spread tra Btp e Bund apre la giornata e la settimana a 194 punti con il rendimento del decennale italiano all’1,51%.