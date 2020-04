“Siamo tutti italiani. Siamo tutti spagnoli. Siamo tutti europei”. In un video pubblicato sul suo profilo Twitter, il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, torna a lanciare un appello ai paesi dell’Unione Europea, perché recuperino i valori originari di solidarietà tra gli Stati membri, soprattutto nei momenti di difficoltà. In questi ultimi giorni, la Francia come l’Italia e altri partner Ue sono in pressing su Germania e Paesi Bassi affinché accettino l’introduzione degli eurobond che consentirebbero di far fronte alla crisi economica e sociale legata al coronavirus aprendo una nuova stagione per l’Europa

