In Belgio oltre 10mila contagiati. In Francia è morto l'ex ministro di Sarkozy Patrick Devedjian, mentre in Canada Sophie Grégoire Trudeau, moglie del primo ministro, comunica di essere guarita dal coronavirus. Il presidente Usa abbandona l'idea dell'isolamento per gli stati di New York, Nw Jersey e Connecticut

Salgono a duemila i morti negli Stati Uniti, e sono oltre 6.500 le vittime in Spagna. Sono questi i due Paesi che nel mondo oggi, Italia a parte, stanno attraversando la crisi con numeri in costante aumento. Negli Usa, intanto, dopo l’attacco del governatore dello Stato di New York che ha bollato la quarantena proposta dal presidente come una “dichiarazione federale di guerra agli Stati” “probabilmente non legale”, Trump (nella foto mentre visita la nave ospedale e Norfolk, in Virginia) accantona l’ipotesi dell’isolamento per New York, New Jersey e Connecticut, e opta per dei travel advisory per dissuadere i viaggi e gli spostamenti nei e dai tre Stati, senza però chiuderne i confini. Intanto in Francia è morto l’ex ministro di Sarkozy Patrick Devedjian, nominato ministro per l’emergenza finanziaria nel 2008 mentre in Canada Sophie Grégoire Trudeau, moglie del primo ministro, comunica di essere guarita dal coronavirus.

La Groenlandia vieta la vendita di alcolici per ridurre le violenze in famiglia e nel Regno Unito Boris Johnson, risultato positivo, in un messaggio che spedirà a 30 milioni di famiglie, scrive che “le cose peggioreranno ancora prima di cominciare a migliorare” e nella lettera prefigura ulteriori restrizioni ai movimenti e regole di distanziamento sociale. “Fin dall’inizio abbiamo cercato di implementare le misure giuste al momento giusto”, scrive il premier nella lettera che arriverà sulle porte di casa dei cittadini entro la settimana. Per il sistema nazionale britannico sarebbe un buon risultato se nel Paese si restasse sotto la soglia dei 20mila morti. Intanto la Cina registra 44 nuovi casi di contagio “di ritorno” (solo uno è “domestico), ma un’inchiesta del giornale Caixin ipotizza che i morti a Wuhan a causa del coronavirus siano stati molti di più rispetto a quelli ufficiali.

Nel mondo le persone ufficialmente decedute a causa del coronavirus hanno oltrepassato le 30.000, un terzo delle quali nella sola Italia, arrivando a 30.848, secondo il conteggio aggiornato della Johns Hopkins University, secondo cui i contagi accertati sonon quasi 665.000, con in testa gli Stati Uniti (124.665). Oltre 140.200 i guariti, 12.384 dei quali in Italia, seconda in questa classifica dopo la Cina (oltre 75.500).

Spagna – La Spagna ha superato i 6.500 morti per il coronavirus, con un incremento di ben 838 decessi in sole 24 ore: cifra quest’ultima che costituisce un nuovo record sebbene di soli sei casi in più rispetto a quello di ieri. Lo comunica il bollettino aggiornato del quotidiano El Pais, che registra 78.797 contagi accertati con 4.907 persone in terapia intensiva e 14.709 guariti nel Paese. Le regioni più colpite sono, nell’ordine, Madrid, Catalogna, Castiglia-La Mancha e Paese Basco.

Francia – Morto l’ex ministro Patrick Devedjian, 75 anni, attuale presidente del consiglio del dipartimento Hauts-de-Seine, alle porte di Parigi. Di origini armene, Devedjian fu membro prima dell’Ump poi dei Republicains, fu nominato ministro per l’emergenza finanziaria nel 2008 dall’allora presidente Nicolas Sarkozy, carica che ricoprì per quasi due anni. È morto in ospedale a Nanterre, dove era stato ricoverato mercoledì. Già ottanta malati sono stati trasferiti in altri ospedali tra Lussemburgo, Germania e Svizzera: il presidente Emmanuel Macron in conferenza stampa giovedì sera ha ringraziato i governi di questi Paesi.

Regno Unito – “Non esiteremo ad andare oltre, se ce lo suggeriranno il parere di medici e scienziati – scrive Johnson nella lettera che invierà alle famiglie britanniche -. È importante per me essere esplicito: sappiamo che le cose peggioreranno prima di migliorare. Ma ci stiamo preparando nel modo giusto, e più seguiremo tutti le regole, meno vite andranno perdute e prima la vita potrà tornare alla normalità. Per questo, nel momento dell’emergenza nazionale, vi rivolgo questo invito: ‘Restate a casa. Proteggete il nostro sistema sanitario (Nhs) e salvate vite”, conclude il messaggio di Downing Street.

Belgio – 10.836 contagiati e a 431 decessi. Le persone ricoverate nelle ultime 24 ore sono 629. Lo riferiscono i media locali precisando che dei 1.702 nuovi casi 906 sono residenti nelle Fiandre, 691 in Vallonia e 85 a Bruxelles.

Svizzera – Continua a crescere il numero di persone positive: nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 1.123 casi per un totale di 14.336. Secondo i dati diffusi oggi dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) i morti sono 257.

Canada – Sophie Grégoire Trudeau, moglie del primo ministro, ha annunciato di essere guarita dal coronavirus. “Mi sento molto meglio” ha scritto la donna in un lungo messaggio su Facebook, nel quale ringrazia i sanitari, ricorda quanto il periodo sia complesso e rimarca la difficoltà nello stare soli. “La distanza fisica necessaria in questo momento per proteggerci reciprocamente – conclude – dovrebbe incoraggiarci a creare una maggior vicinanza emotiva. Seguiamo i consigli dei medici, non usciamo”. Sophie Grégoire Trudeau aveva annunciato di essere positiva al coronavirus il 12 marzo, dopo essere tornata da un viaggio a Londra. Da quel giorno il primo ministro canadese, che non ha mai presentato alcun sintomo della malattia, si è ritirato in quarantena e ha svolto la propria funzione utilizzando il telelavoro dalla sua residenza, a pochi chilometri dal suo ufficio e dal Parlamento.

Australia – Gli assembramenti vengono ristretti a un massimo di due persone. In precedenza il limite era di 10 persone negli spazi pubblici e negli altri luoghi di ritrovo; le nuove restrizioni non si applicano ai membri della famiglia, alle scuole e alle aziende. In più, a partire da domani saranno chiusi i parchi giochi, le palestre all’aperto e le strutture per fare skateboard. Agli individui si “consiglia fortemente” di stare a casa, eccetto che per acquistare beni essenziali, per cure mediche, per fare esercizio, o per lavorare e studiare, sempre che non si possano fare in remoto.