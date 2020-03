In una diretta pubblicata sul proprio profilo Facebook, Matteo Renzi torna sull’intervista pubblicata sulle pagine di Avvenire, in cui propone la riaperture delle fabbriche entro Pasqua, altrimenti “la gente morirà di fame”. Un’idea bocciata immediatamente dal mondo scientifico, a partire da Roberto Burioni che al Fatto.it ha definito “irrealistico qualunque progetto di riapertura a breve“. Renzi però tira dritto. “Non si può rimanere così tre anni o tre mesi“. Questa emergenza , aggiunge, “Io credo che chiudendo tutto e dando a tutti il reddito di cittadinanza non ci sia futuro. Dobbiamo pensare a come gestire la ripartenza”

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore Lady Etruria di Davide Vecchi 10€ Acquista su Amazon