In Europa la metà dei casi mondiali ma ora gli Usa rischiano di diventare il nuovo epicentro della pandemia. In Cina 54 casi sui 55 nuovi totali sono "di ritorno". La Russia chiude bar e ristoranti

Gli Stati Uniti sono diventati il primo Paese al mondo per casi di coronavirus: secondo i dati del New York Times sono 81.488, più di Cina e Italia, con 1.178 morti in tutto il Paese. Per questo il presidente Donald Trump, dopo aver dichiarato che gli Usa “devono tornare al lavoro” e questo processo deve “iniziare abbastanza presto“, ha avuto un “colloquio molto positivo con il presidente cinese” Xi Jinping. “Abbiamo discusso in dettaglio del coronavirus, che sta devastando grandi parti del nostro pianeta. La Cina ne ha passate tante e ha sviluppato una forte comprensione del virus. Lavoriamo insieme strettamente, grande rispetto”, ha scritto su Twitter il tycoon.

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Xinhua, il presidente cinese ha assicurato che Pechino non ha perso tempo nel diffondere le informazioni in suo possesso sulla sequenza genetica del virus, condividendo tra l’altro le sue esperienze sulla prevenzione, il contenimento e la cura di Covid-19, dando sostegno e assistenza ai Paesi in difficoltà. E la Cina continuerà a farlo, ha detto ancora Xi, e a lavorare insieme alla comunità internazionale per sconfiggere la pandemia.

Nella notte Trump ha sentito anche il presidente francese Emmanuel Macron che ha annunciato che Francia, Usa e altri Paesi stanno preparando una “nuova importante iniziativa” per far fronte alla pandemia di coronavirus.”Ottima discussione con Donald Trump. Di fronte alla crisi Covid-19, con altri Paesi, stiamo preparando per i prossimi giorni una nuova importante iniziativa”, ha twittato il capo di Stato francese, senza fornire ulteriori dettagli. Da parte sua, la Casa Bianca ha affermato che i due leader hanno concordato “l’importanza di una stretta cooperazione attraverso il G7, il G20 e il P5 (i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ndr) per aiutare le organizzazioni multilaterali, tra cui l’Organizzazione mondiale della sanità, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale, a porre rapidamente fine alla pandemia e a minimizzarne l’impatto economico”.

Ieri si sono tenuti due vertici internazionali dedicati agli sforzi congiunti contro la malattia, un G20 straordinario e vertice europeo, quest’ultimo però conclusosi con un nulla di fatto. Il nuovo coronavirus ha già ucciso oltre 23.000 persone in tutto il mondo, due terzi delle quali in Europa, dove continuano ad aumentare i contagi soprattutto in Italia, Spagna, Germania e Regno Unito. Gli Stati Uniti e la Francia sono tra i Paesi più colpiti dall’epidemia. Gli Usa potrebbe presto diventare l’epicentro della pandemia.

Germania – Continuano ad aumentare velocemente i contagiati da Coronavirus in Germania: in serata sono saliti a 43.646 i casi postivi segnalati dall’Hopkins University, secondo la quale il bilancio delle vittime è di 239. Stamattina i positivi registrati erano 37.323 e le vittime 206: dato che segnala che solo oltre 6000 i nuovi casi registrati. Il ministro della Salute Jens Spahn ha affermato oggi che i tedeschi sono davanti “alla quiete prima della tempesta”.

Russia – Il governo russo ha ordinato la chiusura di tutti i bar e ristoranti nel Paese a partire da domani per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato Mosca che ha fatto sapere anche che è deceduto un altro paziente risultato positivo: in totale nel Paese le vittime ufficiali sono tre.

Cina – I casi di coronavirus registrati giovedì 26 marzo in Cina sono stati 55, di cui 54 importati e uno interno nello Zhejiang. La Commissione sanitaria nazionale ha citato nei suoi aggiornamenti quotidiani 5 nuovi decessi tutti nell’Hubei, provincia epicentro della pandemia, e 49 nuovi casi sospetti. Le infezioni sono salite a 81.340, di cui 3.460 pazienti in cura, 3.292 decessi e 74.588 dimessi dagli ospedali, che valgono un tasso di guarigione al 91,69%. Contro il contagio di ritorno, Pechino ha annunciato ieri lo stop dei visti agli stranieri e un drastico taglio dei voli internazionali. Nel Paese che è stato il primo epicentro della pandemia, i profitti industriali hanno accusato un crollo annuo del 38,3% nel periodo gennaio-febbraio 2020, il più pesante mai registrato dall’inizio della raccolta omogenea dei dati.

Corea del Sud – Continuano a rallentare i contagi da coronavirus in Corea del Sud. Giovedì si sono registrati 91 nuovi casi, dato in calo rispetto ai 104 del giorno precedente: le infezioni totali, ha riferito il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), sono salite a 9.332, contro decessi a 139 (+8). Sono 13 i contagi importati, per 144 totali, costituendo la minaccia di un’ondata di ritorno. A tal proposito, le autorità sanitarie locali hanno disposto la quarantena obbligatoria agli arrivi da Europa e Usa, mentre ai passeggeri con più di 37,5 gradi di febbre sarà negato l’imbarco.

Israele – Il numero complessivo dei casi positivi al coronavirus è salito oggi in Israele a 3035, 49 dei quali sono ritenuti gravi. Lo ha riferito il ministero della sanità. I decessi sono stati finora 10. Si tratta in prevalenza di persone anziane, afflitte anche da altre malattie. L’El Al ha annunciato la sospensione temporanea di tutti i voli da e per Israele dalla mezzanotte di oggi (ora locale) fino al 4 aprile. La motivazione – ha spiegato la compagnia area israeliana – è legata alla situazione determinatasi con la diffusione del coronavirus. Fino ad oggi l’El Al aveva garantito alcuni voli con l’Europa, gli Usa e verso altre destinazioni internazionali.

Africa – Il Sudafrica ha annunciato i suoi primi due decessi per coronavirus e il superamento della soglia dei mille casi di contagio. “Due persone sono morte nella provincia del Capo occidentale”, il “Western Cape”, ha reso noto oggi in un comunicato il ministro della Salute sudafricano Zweli Mkhize sottolineando che si tratta dei “nostri primi morti di Covid-19” e che il numero dei casi “ha superato la soglia dei mille”. Secondo dati forniti ieri da Africa Cdc, l’istituzione tecnica dell’Unione africana che sostiene i sistemi sanitari nazionali del continente nero nella lotta alle malattie, il Sudafrica era già il Paese africano con il maggior numero di contagi (709) su un totale di 2.819 che avevano causato 73 morti. I Paesi ufficialmente colpiti sono 46 su 54. È il Nordafrica, almeno al pomeriggio di ieri con 1.159 contagi e 53 morti, la parte del continente nero più colpita dal coronavirus, seguito dall’Africa australe. Per quanto riguarda i decessi, il Cdc ieri ne segnalava 21 in Egitto, 21 in Algeria e 5 in Tunisia.

Uzbekistan – Primo morto per coronavirus in Uzbekistan dove le autorità hanno decretato la chiusura di altre città e distretti per contrastare la diffusione del contagio. La vittima è un 72enne di Namangan, con malattie pregresse