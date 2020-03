A meno di un metro l’uno dall’altro e senza mascherine. È la situazione che si è verificata questa mattina sulla metropolitana di Londra denunciata da alcuni passeggeri. Anche in Gran Bretagna, presa consapevolezza dell’emergenza in corso, infatti, sono state stabilite le cosiddette “distanze di sicurezza” per evitare la diffusione del contagio. “Difficile mantenerle”, scrive però qualcuno su Twitter, allegando, appunto le immagini dei vagoni pieni.

