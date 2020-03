Quaranta nuovi respiratori per la regione Lombardia. È la donazione fatta dalla Croce Rossa Italiana dopo l’appello lanciato da Milano per la carenza di posti letto in seguito all’emergenza coronavirus. Il carico è arrivato nella notte grazie all’impegno dei volontari. Immediata la risposta del governatore Attilio Fontana che ha ringraziato l’associazione: “Ieri iniziavamo ad essere vicini alla fine dei letti di rianimazione e il presidente Rocca (Francesco ndr.) ci ha fatto avere 40 respiratori che ci danno la possibilità di continuare a rispondere alle esigenze dei nostri cittadini”. Il presidente ha poi sottolineato l’impegno di tutti i cittadini: “Abbiamo avuto donazioni dai 5 euro ai 10 milioni”, ha detto in conferenza stampa. E sulla possibilità di costruire un nuovo ospedale in Fiera ribadisce: “Abbiamo avuto una riunione operativa con Bertolaso e i tecnici per la realizzazione del nuovo ospedale e io continuo a essere ottimista”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore