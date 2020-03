Una vita spesa per la scrittura, e per la fede. Questa notte all’ospedale Maggiore di Cremona è morto monsignor Vincenzo Rini, giornalista ed ex direttore del settimanale diocesano “La Vita Cattolica”. Pochi giorni fa era stato ricoverato per il Covid-19, e le sue condizioni nelle ultime ore si erano aggravate pesantemente. Presidente del Servizio Informazione Religiosa dal 2006, aveva 75 anni.



Dal 1996 al 1999 è stato presidente nazionale del Consis, il Consorzio nazionale servizi informazioni settimanali e, dal 1999 al 2005, presidente nazionale Fisc, la Federazione Italiana Settimanali Cattolici) e Presidente del Sir (Servizio Informazione Religiosa) nel 2006. Il vescovo di Cremona, Antonio Napolioni, ha espresso le sue condoglianze dall’ospedale: anche lui è ricoverato per il coronavirus.



