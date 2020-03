Il giorno 2 della serrata generale dell'Italia per contenere il contagio è segnato dal vertice tra il premier e i rappresentanti di industriali e lavoratori per trovare una soluzione alle numerose proteste scoppiate nelle fabbriche. Intanto la Lombardia chiede di chiudure i parchi (il sindaco di Milano lo ha già fatto), mentre il Veneto ha deciso di ridurre il trasporto pubblico locale - CRONACA ORA PER ORA

Gli scioperi spontanei, le rassicurazioni del presidente del Consiglio sulla distribuzione di guanti e mascherine ma anche la richiesta agli industriali di “garantire la massima sicurezza” di fronte al “grande atto di responsabilità” che sta compiendo chi continua a lavorare. Il giorno 2 della serrata generale dell’Italia per contenere il diffondersi del coronavirus – oltre 15mila contagi e più di mille morti – è segnato dal vertice tra Giuseppe Conte e i rappresentanti di industriali e lavoratori per trovare una soluzione alle numerose proteste scoppiate nelle fabbriche italiane – dal Bresciano fino all’ex Ilva di Taranto – di fronte alla carenza di dispositivi di protezione e all’impossibilità di rispettare il metro di distanza nelle catene.

Conte: “Mascherine e guanti gratis a lavoratori”

Il premier ha assicurato la distribuzione nei prossimi giorni di guanti e mascherine gratis per gli operai. “Con la Protezione civile stiamo compiendo sforzi straordinari per essere nella condizione, già nei prossimi giorni, di distribuire gratuitamente a tutti i lavoratori dispositivi di protezione individuale“, ha detto Conte alle parti sociali durante la video-conferenza., spiegando che “chi continua a lavorare compie un grande atto di responsabilità verso la comunità, c’è il vincolo morale e giuridico di garantire la massima sicurezza”. Da giorni Confindustria spinge perché la produzione prosegua e ieri il numero uno degli industriali Marco Borrometi aveva definito “irresponsabili” i sindacati per aver minacciato lo sciopero generale. Ma se viale dell’Astronomia tira dritto, i costruttori chiedono al governo un provvedimento che fermi i cantieri perché “è impossibile continuare rispettando le norme”, spiega il numero uno dell’Ance Gabriele Buia.

Il premier: “Grande sforzo di chi lavora”

La linea ferma di Conte è stata illustrata durante la video-conferenza. A industriali e sindacati il presidente del Consiglio ha sottolineato come “tutti dobbiamo essere consapevoli chi sta lavorando (operai, tecnici, quadri) non espletano semplici prestazioni lavorative secondo lo schema di scambio lavoro-retribuzione”. In questo momento di emergenza, ha aggiunto, “questo loro sforzo assume un particolare significato: è un atto di grande responsabilità verso l’intera comunità nazionale”. E proprio “perché è un atto di responsabilità nei confronti di noi tutti, noi tutti abbiamo il vincolo morale e giuridico di garantire loro condizioni di massima sicurezza”.

Lombardia e Veneto, altro giro di vite

Le misure del governo che hanno imposto da 48 ore la serrata generale all’intero Paese (ad eccezione di farmacie, supermercati, fabbriche” erano state chieste dalla Lombardia. E proprio la regione più colpita continua a chiedere risposte all’esecutivo. “Finalmente si sta andando nella direzione giusta”, dice il governatore Attilio Fontana in un’intervista ad Avvenire. Ma rivendica chiarimenti sulla possibilità di procedere “immediatamente” anche nella chiusura dei parchi, dei giardini, dei mercati all’aperto: “Il problema è che da un punto di vista normativo non siamo sicuri di poter emettere delle ordinanze o dei provvedimenti in questo senso”. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, intanto ha deciso di chiudere tutti i parchi recintati della città. Mentre il Veneto, con un’ordinanza firmata da Luca Zaia, ha deciso di ridurre il trasporto pubblico locale.

Speranza: “Dipende da tutti noi”

L’Istituto Superiore di Sanità ricorda che ci vorranno due settimane per vedere gli effetti delle restrizioni imposte dal governo e partite da ieri dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. “Il distanziamento sociale è la chiave per ridurre la diffusione del contagio – ricorda il ministro della Salute, Roberto Speranza – Le prossime settimane saranno decisive e dipendono dal comportamento di ogni singolo cittadino”.

CRONACA ORA PER ORA

13.10 – Conte: “Sicurezza lavoratori è vincolo morale-giuridico”

“Proprio perché” quello di chi continua a svolgere il proprio lavoro nell’emergenza “è un atto di responsabilità nei confronti di noi tutti, noi tutti abbiamo il vincolo morale e giuridico di garantire loro condizioni di massima sicurezza”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso della videoconferenza con sindacati e industriali.

13.00 – Conte: “Mascherine gratis per chi lavora”

“Con la Protezione civile stiamo compiendo sforzi straordinari per essere nella condizione, già nei prossimi giorni, di distribuire gratuitamente a tutti i lavoratori dispositivi di protezione individuale”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ai sindacati e alle associazioni industriali riunite in videoconferenza.

12.57 – Conte: “Sforzo di chi lavora non è semplice prestazione”

Durante la videoconferenza con le parti sociali, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a quanto si apprende, ha sottolineato come tutti dobbiamo essere consapevoli chi sta lavorando (operai, tecnici, quadri) non espletano semplici prestazioni lavorative secondo lo schema di scambio lavoro-retribuzione. In questo momento questo loro sforzo assume un particolare significato: è un atto di grande responsabilità verso l’intera comunità nazionale.



12.56 – Almaviva chiude i call center: via allo smartworking

Davanti all’emergenza coronavirus Almaviva ha deciso di “sospendere entro le prossime 72 ore tutte le attività dei lavoratori nei propri call center sul territorio nazionale, oltre 5 mila, che non possano essere gestite attraverso smart working, remotizzando l’operatività presso il domicilio dei lavoratori, modalità già adottata da 3500 dipendenti del gruppo nel settore IT”. Così l’azienda, sottolineando che “sarà assicurato il presidio dei servizi di pubblica utilità, a partire dal numero verde 1500”.

12.41 – Ance: “Impossibile continuare, stop ai cantieri”

Un provvedimento per fermare i cantieri in tutta Italia. E’ quanto chiede l’Ance in una nota. “Nel rispetto delle indicazioni contenute nel Dpcm dell’11 marzo e vista l’impossibilità di assicurare in tutti i cantieri le indispensabili misure di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori con grande senso di responsabilità ci troviamo costretti a chiedere un provvedimento che consenta di poter sospendere i cantieri, fatte salve le situazioni di urgenza ed emergenza. Dobbiamo prendere atto che non ci sono le condizioni per poter proseguire”, dichiara il presidente dell’associazione dei costruttori, Gabriele Buia.

12.36 – Speranza: “Stop del contagio dipende da noi”

“Il distanziamento sociale è la chiave per ridurre la diffusione del contagio. Le prossime settimana saranno decisive e dipendono dal comportamento di ogni singolo cittadino”. E’ quanto ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza in relazione ad ipotesi di picchi e numero dei contagi circolate in queste ore.

12.29 – Austria chiude 47 valichi con l’Italia

L’Austria chiude 47 valichi minori di frontiera con l’Italia da mezzanotte per l’epidemia di coronavirus. Lo riporta l’emittente austriaca Orf specificando che la maggior parte dei valichi si trova in alta montagna. La mossa è il risultato di un regolamento pubblicato dal ministro degli Interni, Karl Nehammer, pubblicato oggi in gazzetta ufficiale. Il traffico frontaliero sulla strada federale a Thörl-Maglern, vicino a Tarvisio, sarà consentito solo tra le 6 e le 21. Il passo di Pramollo, il passo di Monte Croce Carnico, in Carinzia, il passo Stalle e il passo del Rombo, in Tirolo, sono chiusi.

12.20 – 99 ricoverati allo Spallanzani

“I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 99. Di questi 15 necessitano di supporto respiratorio. Il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento per alcuni”. È quanto emerge dal bollettino medico di oggi dell’ospedale Spallanzani di Roma. “I pazienti in osservazione – prosegue il bollettino – sono 11”

12.03 – Il Veneto riduce il trasporto pubblico

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha firmato due ordinanze con le quali vengono disposte misure urgenti per il trasporto pubblico locale, valide sino al 25 marzo prossimo, al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da coronavirus, in attuazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo. “Con il provvedimento – scrive Zaia su Facebook – si ordina agli enti che affidano servizi di trasporto su gomma e su acqua e, per il trasporto su ferro alla Società infrastrutture Venete, tramite Trenitalia e Sistemi territoriali, di ridurre a partire da domani l’offerta di servizi minimi e aggiuntivi di trasporto pubblico locale

11.48 – Spallanzani: “In Italia 20% dei morti”

Due decessi su dieci collegati al coronavirus sono avvenuti in Italia: i 1.016 morti del nostro paese rappresentano infatti il 21% delle circa 5.000 persone decedute a livello mondiale con diagnosi di Covid-19. E’ quanto si apprende nell’aggiornamento “Coronavirus: quello che c’è da sapere”, pubblicato dall’Istituto Malattie Infettive Spallanzani il 12 marzo, e basato su dati dello European Centre for Disease Prevention and Control e della Protezione Civile. La nostra percentuale, in continua crescita, ci rende secondi solo alla Cina, che conta l’66% dei decessi (percentuale in continua diminuzione), ovvero 3.172. Dopo di noi l’Iran con il 7,4% di decessi (354) e la Corea del Sud con 1,4% (66).

11.40 – Iniziato incontro Conte-sindacati-industriali

E’ iniziata da pochi minuti la videoconferenza voluta dal premier Giuseppe Conte con le associazioni industriali e i sindacati sull’emergenza Coronavirus. Presenti per il governo, oltre al presidente del Consiglio, i ministri Roberto Gualtieri (Economia), Nunzia Catalfo (Lavoro), Roberto Speranza (Salute) e Stefano Patuanelli (Sviluppo economico). Sul tavolo l’attuazione delle previsioni contenute nell’ultimo Dpcm riguardanti i protocolli di sicurezza nelle fabbriche a tutela della salute dei lavoratori.

11.35 – Milano, Sala chiude i parchi della città

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha disposto anche a partire da domani un’ordinanza per chiudere i parchi recintati. “E’ necessario farlo – ha spiegato su Facebook in merito alle iniziative intraprese nel capoluogo lombardo relative all’emergenza coronavirus – non possiamo estendere la stessa regola ai parchi non recintati ma invito tutti a un comportamento in linea con le regole che sono state stabilite”.

11.32 – In Veneto altri 137 positivi

Sale ancora il conteggio dei positivi al Coronavirus in Veneto. Sono adesso 1.595, con l’aggiunta degli ultimi 137 casi con i quali è stato aggiornato il report della Regione Veneto. I pazienti ricoverati sono 366, quelli in terapia intensiva 107. Si aggrava il bilancio dei morti, ora a quota 42, con 2 malati deceduti nella notte a Treviso. I pazienti dimessi dall’inizio dell’emergenza, il 21 febbraio, sono 100.

11.03 – Altri 133 positivi nelle Marche

Sono 133 i tamponi risultati positivi al coronavirus nella giornata di ieri, su 311 testati. Il numero dei casi positivi rilevati dall’inizio dell’emergenza sale così a 725 su un totale di 2.218 campioni testati. I dati sono resi noti dal Gores della Regione Marche.

10.52 – 16 sindaci chiedono chiusura Fca di Melfi

Sospendere le attività dello stabilimento Fca di Melfi (Potenza) e delle industrie dell’indotto automotive “fino a quando non verranno poste in essere tutte le misure previste dal Dpcm dell’11 marzo sull’emergenza coronavirus”: è la richiesta fatta da 16 sindaci della zona del Vulture-Melfese in una lettera inviata al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. L’attività nella fabbrica lucana è stata sospesa temporaneamente ieri: la ripresa è prevista per lunedì prossimo, 16 marzo.

10.33 – Galli: “Numero contagiati più alto dei dati ufficiali”

“Il numero di contagiati è più alto di quello ufficiale. I casi ufficiali sono il prodotto della circolazione del virus delle scorse settimane, sono prevalentemente sintomatici, ma non abbiamo avuto una sufficiente inchiesta epidemiologica sugli asintomatici. Quindi il numero reale di contagiati è più alto di quello ufficiale. Lo dobbiamo considerare e i provvedimenti presi dal governo sono coerenti nell’andare a limitare questo danno”. Così il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ospite di ‘Circo Massimò su Radio Capital.

10.13 – Regione Lazio: “Stiamo rimanendo senza sangue”

“E’ urgente, serve sangue. Il Lazio sta rimanendo senza. Donare è sicuro ed è consentito. Andare a donare è un valido motivo per uscire di casa ed è consentito”. E’ l’appello dell’assessorato alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio. E’ da giorni che nel Lazio è scattata l’emergenza sangue nel Lazio per il calo di donazioni dovuto all’epidemia di coronavirus.

10.05 – Positivo giornalista TgR Puglia

E’ stato riscontrato un caso di positività fra i giornalisti della Tgr Puglia. Per questo motivo a causa della quarantena di tutti i tecnici della sede di Bari la rubrica Buongiorno Regione questa mattina non è andata in onda. E’ quanto si legge in una nota della Tgr Rai. Fra le persone messe in quarantena c’è anche il caporedattore Giancarlo Fiume che da ieri sera si sta adoperando attivamente per garantire almeno la messa in onda del TG delle ore 14. L’appuntamento informativo sarà trasmesso dalla prefettura di Bari con un mezzo esterno e grazie al contributo di tutti i giornalisti non in quarantena.

9.45 – Sardegna, i casi diventano 42

Altri 3 casi di positività al coronavirus sono stati riscontrati a Cagliari tra persone già precedentemente sottoposte a isolamento. Il numero complessivo di positivi in Sardegna sale così a 42. Lo rende noto la Regione.

9.40 – Sciopero all’Hitachi di Pistoia

I lavoratori dello stabilimento Hitachi rail di Pistoia, azienda specializzata nella costruzione di materiale rotabile, scioperano da oggi al 21 marzo. Lo sciopero, proclamato dalle segreterie provinciali pistoiesi di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uglm, da quanto spiegato in un volantino, è stato indetto allo scopo di “permettere la verifica che siano state prese tutte le misure possibili perché si possa lavorare all’interno dello stabilimento rispettando le prescrizioni di sicurezza stabilite dai decreti ministeriali” per l’emergenza coronavirus; “sono esclusi dallo sciopero i lavoratori già collocati in smart working”.

9.30 – Abruzzo: 84 casi da inizio emergenza

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 84 casi positivi al Covid-19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. Sono 47 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 12 in terapia intensiva, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, il laboratorio di Pescara ha eseguito 867 test, di cui 429 sono risultati negativi.

9.05 – Fontana: “Chiudere parchi e mercati”

Con l’ultimo decreto “finalmente si sta andando nella direzione giusta”, ma “le nostre richieste di misure di contenimento alla diffusione della malattia erano ancora più ‘spintè”. Intervistato dall’Avvenire, il governatore della Lombardia Attilio Fontana spiega: “I sindaci mi hanno chiesto di poter intervenire immediatamente anche nella chiusura dei parchi, dei giardini, dei mercati all’aperto. Il problema è che da un punto di vista normativo non siamo sicuri di poter emettere delle ordinanze o dei provvedimenti in questo senso”. Per questo “ho fatto una richiesta specifica al governo, quindi mi aspetto a breve una risposta di chiarimento”.

9 – Piazza Affari apre positiva e prova il rimbalzo (segui la giornata)

8.50 – Ferrari riduce al minimo operai a Maranello

Ferrari introduce ulteriori misure di prevenzione per salvaguardare la salute dei dipendenti dal coronavirus e nello stabilimento modenese di Maranello riduce al minimo la presenza dei lavoratori, mentre la restante parte dei dipendenti lavora da remoto. Una decisione, spiega l’azienda, in linea con la lettera e lo spirito del decreto del Governo dell’11 marzo 2020 relativo al Covid-19.

8.30 – Brusaferro: “Se epidemia si è arrestata lo capiremo ad aprile”

“I dati non mi sorprendono. Non ci aspettavamo un’inversione di tendenza così immediata. Il 3 aprile l’epidemia non si sarà fermata, ma speriamo di conoscere per quella data le curve della diffusione in base alle quali poter ritenere di averla messa sotto controllo”. Lo ribadisce Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e tra i membri del Comitato tecnico scientifico che supporta il Governo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.