Lasciandosi alle spalle il giorno 1 delle nuove misure per contenere il diffondersi dell'epidemia da coronavirus, quello che ha portato il numero dei contagiati oltre 15mila e le vittime oltre mille, l'Italia si avvia verso il primo week end di 'zona rossa'. E l'Istituto Superiore di Sanità ricorda che ci vorranno due settimane per vedere gli effetti delle restrizioni imposte dal governo

Le strade vuote e le piazze deserte, nel giovedì nero di Piazza Affari, che prova a riprendersi (segui la giornata) dopo lo shock della serrata totale da Nord a Sud, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella costretto a prendere la parola per invitare l’Unione Europea a muoversi. Lasciandosi alle spalle il giorno 1 delle nuove misure per contenere il diffondersi dell’epidemia da coronavirus, quello che ha portato il numero dei contagiati oltre 15mila e le vittime oltre mille, l’Italia si avvia verso il primo week end di ‘zona rossa’. E l’Istituto Superiore di Sanità ricorda che ci vorranno due settimane per vedere gli effetti delle restrizioni imposte dal governo.

La giornata: Conte vede sindacati e industriali

Limitazioni e sacrifici che alcune regioni puntano a inasprire ulteriormente, mentre il premier Giuseppe Conte si prepara a fare il punto con sindacati e industriali dopo gli scioperi spontanei nelle fabbriche, lasciate aperte e dove molti lamentano l’assenza di mascherine e la mancata diminuzione delle presenze nei turni.

Fontana: “Vorremmo chiudere parchi, giardini e mercati”

A chiedere un nuovo giro di vite è il governatore Lombardia Attilio Fontana: “Finalmente si sta andando nella direzione giusta”, dice il presidente della regione più colpita d’Italia in un’intervista ad Avvenire. Ma chiede al governo di chiarire se si possa procedere o meno “immediatamente” anche nella chiusura dei parchi, dei giardini, dei mercati all’aperto: “Il problema è che da un punto di vista normativo non siamo sicuri di poter emettere delle ordinanze o dei provvedimenti in questo senso”.

11.03 – Altri 133 positivi nelle Marche

Sono 133 i tamponi risultati positivi al coronavirus nella giornata di ieri, su 311 testati. Il numero dei casi positivi rilevati dall’inizio dell’emergenza sale così a 725 su un totale di 2.218 campioni testati. I dati sono resi noti dal Gores della Regione Marche.

10.52 – 16 sindaci chiedono chiusura Fca di Melfi

Sospendere le attività dello stabilimento Fca di Melfi (Potenza) e delle industrie dell’indotto automotive “fino a quando non verranno poste in essere tutte le misure previste dal Dpcm dell’11 marzo sull’emergenza coronavirus”: è la richiesta fatta da 16 sindaci della zona del Vulture-Melfese in una lettera inviata al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. L’attività nella fabbrica lucana è stata sospesa temporaneamente ieri: la ripresa è prevista per lunedì prossimo, 16 marzo.

10.33 – Galli: “Numero contagiati più alto dei dati ufficiali”

“Il numero di contagiati è più alto di quello ufficiale. I casi ufficiali sono il prodotto della circolazione del virus delle scorse settimane, sono prevalentemente sintomatici, ma non abbiamo avuto una sufficiente inchiesta epidemiologica sugli asintomatici. Quindi il numero reale di contagiati è più alto di quello ufficiale. Lo dobbiamo considerare e i provvedimenti presi dal governo sono coerenti nell’andare a limitare questo danno”. Così il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ospite di ‘Circo Massimò su Radio Capital.

10.13 – Regione Lazio: “Stiamo rimanendo senza sangue”

“E’ urgente, serve sangue. Il Lazio sta rimanendo senza. Donare è sicuro ed è consentito. Andare a donare è un valido motivo per uscire di casa ed è consentito”. E’ l’appello dell’assessorato alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio. E’ da giorni che nel Lazio è scattata l’emergenza sangue nel Lazio per il calo di donazioni dovuto all’epidemia di coronavirus.

10.05 – Positivo giornalista TgR Puglia

E’ stato riscontrato un caso di positività fra i giornalisti della Tgr Puglia. Per questo motivo a causa della quarantena di tutti i tecnici della sede di Bari la rubrica Buongiorno Regione questa mattina non è andata in onda. E’ quanto si legge in una nota della Tgr Rai. Fra le persone messe in quarantena c’è anche il caporedattore Giancarlo Fiume che da ieri sera si sta adoperando attivamente per garantire almeno la messa in onda del TG delle ore 14. L’appuntamento informativo sarà trasmesso dalla prefettura di Bari con un mezzo esterno e grazie al contributo di tutti i giornalisti non in quarantena.

9.45 – Sardegna, i casi diventano 42

Altri 3 casi di positività al coronavirus sono stati riscontrati a Cagliari tra persone già precedentemente sottoposte a isolamento. Il numero complessivo di positivi in Sardegna sale così a 42. Lo rende noto la Regione.

9.40 – Sciopero all’Hitachi di Pistoia

I lavoratori dello stabilimento Hitachi rail di Pistoia, azienda specializzata nella costruzione di materiale rotabile, scioperano da oggi al 21 marzo. Lo sciopero, proclamato dalle segreterie provinciali pistoiesi di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uglm, da quanto spiegato in un volantino, è stato indetto allo scopo di “permettere la verifica che siano state prese tutte le misure possibili perché si possa lavorare all’interno dello stabilimento rispettando le prescrizioni di sicurezza stabilite dai decreti ministeriali” per l’emergenza coronavirus; “sono esclusi dallo sciopero i lavoratori già collocati in smart working”.

9.30 – Abruzzo: 84 casi da inizio emergenza

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 84 casi positivi al Covid-19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. Sono 47 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 12 in terapia intensiva, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, il laboratorio di Pescara ha eseguito 867 test, di cui 429 sono risultati negativi.

9.05 – Fontana: “Chiudere parchi e mercati”

Con l’ultimo decreto “finalmente si sta andando nella direzione giusta”, ma “le nostre richieste di misure di contenimento alla diffusione della malattia erano ancora più ‘spintè”. Intervistato dall’Avvenire, il governatore della Lombardia Attilio Fontana spiega: “I sindaci mi hanno chiesto di poter intervenire immediatamente anche nella chiusura dei parchi, dei giardini, dei mercati all’aperto. Il problema è che da un punto di vista normativo non siamo sicuri di poter emettere delle ordinanze o dei provvedimenti in questo senso”. Per questo “ho fatto una richiesta specifica al governo, quindi mi aspetto a breve una risposta di chiarimento”.

8.50 – Ferrari riduce al minimo operai a Maranello

Ferrari introduce ulteriori misure di prevenzione per salvaguardare la salute dei dipendenti dal coronavirus e nello stabilimento modenese di Maranello riduce al minimo la presenza dei lavoratori, mentre la restante parte dei dipendenti lavora da remoto. Una decisione, spiega l’azienda, in linea con la lettera e lo spirito del decreto del Governo dell’11 marzo 2020 relativo al Covid-19.

8.30 – Brusaferro: “Se epidemia si è arrestata lo capiremo ad aprile”

“I dati non mi sorprendono. Non ci aspettavamo un’inversione di tendenza così immediata. Il 3 aprile l’epidemia non si sarà fermata, ma speriamo di conoscere per quella data le curve della diffusione in base alle quali poter ritenere di averla messa sotto controllo”. Lo ribadisce Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e tra i membri del Comitato tecnico scientifico che supporta il Governo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.