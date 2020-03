Come annunciato dal sindaco Beppe Sala, è cominciata a Milano la sanificazione delle vie e delle piazze della città per l’emergenza coronavirus. Tra queste anche piazza Duca d’Aosta, sulla quale si affaccia la stazione Centrale. Su richiesta dell’amministrazione comunale, le squadre dell’Amsa sono impegnate in attività di pulizia straordinaria che andranno avanti fino al 3 aprile. Per la sanificazione, gli addetti useranno gli automezzi dedicati ai lavaggi ordinari, impiegando per la sanificazione un liquido igienizzante diluito con l’acqua. A Roma, intanto, per affrontare l’epidemia, si è deciso di sanificare anche le macchine del car sharing in sosta tra una corsa e un’altra.