Dopo i casi nelle redazioni di Sky Tg24 e del programma Mediaset Le Iene, anche il quotidiano torinese La Stampa registra il primo caso di positività al coronavirus tra i suoi dipendenti, precisamente un poligrafico. Chiusa temporaneamente la sede fisica del giornale, ma l’attività di redazione non si ferma e prosegue in smartworking, per assicurare l’informazione – sia online che cartacea – ai propri lettori. L’attività in redazione riprenderà solo dopo la bonifica e l’attività di disinfezione. L’azienda – come spiegano in una nota del Gruppo Gedi – ha subito informato le autorità e ha avviato il protocollo interno per mettere in sicurezza ambiente di lavoro, poligrafici e redattori.