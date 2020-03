Il governatore Fontana scrive all'esecutivo: "Tenere aperti solo alimentari e farmacie, ridurre il servizio pubblico". Ma sulle attività produttive, accordo con Industriali: "Decideranno loro se sospendere o ridurre". Palazzo Chigi decide in serata. Dal Cdm stanziati 25 miliardi di aiuti. Gualtieri: “L’obiettivo? Nessuno deve perdere il lavoro”. I numeri del virus: superati i 12mila casi, in Lombardia 149 morti in un giorno solo - CRONACA ORA PER ORA

Per combattere il Coronavirus, la Lombardia chiede di chiudere tutti i negozi e gli esercenti, ad eccezione di farmacie e alimentari. Non le aziende, però, sulle quali saranno gli industriali a decidere. E hanno già detto che non intendono chiudere. Nuovo confronto tra Milano e Roma sull’emergenza virus.In una lettera inviata al premier Giuseppe Conte, al ministro della Salute Roberto Speranza e al capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, la Regione propone di chiudere tutti i centri commerciali, gli esercizi commerciali presenti al loro interno e dei reparti di vendita di beni non di prima necessità, dei mercati sia su strada che al coperto e delle “medie e grandi strutture di vendita”. Per quanto riguarda “le restanti attività produttive“, invece, “è già stato raggiunto un accordo con Confindustria Lombardia che provvederà a regolamentare l’eventuale sospensione o riduzione delle attività lavorative per le imprese”.

La lettera della Lombardia – Nella missiva inviata da Milano a Roma si prevede che a rimanere aperte siano solo le farmacie, le parafarmacie, i punti vendita di generi alimentari e di prima necessità e le edicole. È prevista poi la chiusura di bar, pub, ristoranti di ogni genere, delle attività artigianali di servizio come parrucchieri ed estetisti, di tutti gli alberghi e di ogni altra attività destinata alla ricezione (ostelli, agriturismi), “ad eccezione di quelle individuate come necessarie ai fini dell’espletamento delle attività di servizio pubblico”, di tutti i servizi terziari e professionali, “ad eccezione di quelli legati alla pubblica utilità e al corretto funzionamento dei settori richiamati nei punti precedenti”. Ridotto ma operativo, nella missiva con le richieste di Fontana all’esecutivo centrale, il servizio pubblico di trasporti. “Si ritiene opportuno procedere alla variazione del servizio di trasporto pubblico in funzione delle attività che permarranno in essere”. Leggi Anche La serrata di Fontana non comprende le fabbriche: “Deciderà Confindustria”. Che non intende chiudere

“Accordo con Confindustria su grandi attività produttive” (leggi) – Nel lettera della Regione si spiega che “per quanto riguarda le restanti attività produttive è già stato raggiunto un accordo con Confindustria Lombardia che provvederà a regolamentare l’eventuale sospensione o riduzione delle attività lavorative per le imprese”. Il riferimento, oltre a “tutte le attività considerate essenziali per continuare la vita ordinaria, dalla catena alimentare all’energia ai rifiuti” è a “quelle attività imprenditoriali collegate a catene mondiali da cui non possono distaccarsi altrimenti ne avrebbero danni eccessivi”. Insomma sulle grandi aziende saranno gli stessi industriali a decidere come comportarsi. Insomma sulle grandi aziende saranno gli stessi industriali a decidere come comportarsi. D’altra parte, lo ha detto chiaro Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, che ha definito “è indispensabile la necessità di tenere aperte le aziende”.

Il governo decide in serata – Il governo, a questo punto, intende avallare le richieste arrivate da Milano? La decisione dovrebbe arrivare in serata. Un team di tecnici è a lavoro per valutare l’impatto delle misure, anche sul contenimento del contagio. Ieri il premier Conte, incontrando i leader dell’opposizione, non ha escluso di varare una serrata totale. “Siamo disponibili a introdurre misure più restrittive per la Lombardia e altre Regioni che lo dovessero chiedere? Ieri c’è stata una videoconferenza, ho dato mandato al ministro Speranza di sollecitare il governatore Fontana a formalizzare le richieste motivandole. Siamo in attesa di ricevere quelle richieste. Non c’è nessuna chiusura verso misure più restrittive”, ha detto oggi il premier durante la conferenza stampa dedicata alle misure economiche. E sul supercommissario aggiunge: “Sarebbe un errore in questo momento avocare a livello centrale i poteri delle Regioni, quando la sanità è in mano alle Regioni”.

Gallera: “In Lombardia 149 morti” – A stretto giro è arrivata la risposta del governatore Attilio Fontana, che ha lanciato un vero e proprio appello: “Fate presto”, ha detto spiegando che nella sua “il numero di contagi sta aumentando, anche oggi purtroppo è un numero alto, sono circa 1.300 contagi il numero di infetti in 24 ore. Difficile dire se oggi sia il dato peggiore perché i dati non vengono raccolti in misura omogenea, certi arrivano in ritardo, altri prima. Comunque il trend è in crescita”. Il numero alto dei nuovi contagiati è dovuto al fatto che i dati di ieri erano incompleti. “I positivi in Lombardia sono 7280, con una crescita molto ampia di 1489 ma ieri avevamo segnalato una crescita solo di 300 positivi dovuta al fatto che molti tamponi sono arrivati in serata”, ha spiegato l’assessore al Welfare Giulio Gallera, spiegando che i morti in Lombardia sono in totale 617, ben 149 decessi nelle ultime 24 ore. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva, sono 560, con un aumento di 94 e questo è il dato più preoccupante”, ha aggiunto Gallera, spiegando che “le terapie intensive sempre più sotto stress. Aumentano i dimessi ma non abbiamo ancora il dato definitivo”.

Borrelli: “Più di 12mila casi, 827 morti in totale” (leggi) – I dati arrivati a singhiozzo dalla Lombardia, incidono pesantemente ovviamente anche su quelli nazionali: “Avevamo detto che i dati della Lombardia erano parziali e oggi abbiamo numeri che fanno sì che i dati possano apparire come un numero elevato, ma in realtà la crescita odierna è nel trend dei giorni scorsi”, ha spiegato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Su tutto il terrotorio nazionale, dunque, i casi sono 12.462, 2.076 in più ma circa 600 sono dati di martedì. Le vittime sono complessivamente 827: 196 nelle ultime 24 ore. Superati i mille malati in terapia intensiva: sono 1.028, 151 in un giorno solo, mentre 5.838 persone sono i ricoverate con sintomi e 3.724 sono quelli in isolamento domiciliare. Leggi Anche “Contagi oltre quota 12mila, 2mila in più rispetto a ieri. 827 le vittime, mille i guariti”

Le misure economiche: 25 miliardi – La giornata si è aperta con il Consiglio dei ministri che ha deciso di aumentare i fondi destinati agli aiuti economici per famiglie, lavoratori e aziende. “Abbiamo destinato una somma straordinaria da 25 miliardi da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest’emergenza”, ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. L’azione dell’esecutivo trova l’appoggio del commissario europeo agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, che ha rassicurato il governo sulla disponibilità dell’Ue a concedere maggiore flessibilità economica all’Italia per contrastare l’emergenza coronavirus e rispondere al contraccolpo su aziende e lavoratori: “Abbiamo ricevuto ieri sera” dal ministro Gualtieri una nuova lettera “che aumenta la richiesta per una spesa aggiuntiva” destinata a fare fronte alle conseguenze dell’emergenza Coronavirus: questo “non è il momento di guardare ai decimali ma ai posti di lavoro e al futuro delle nostre economie”, ha detto parlando a Uno Mattina. L’obiettivo, come ha spiegato il ministro Roberto Gualtieri, è che “nessuno perda il lavoro” a causa dell’emergenza legata al virus.

Primo parlamentare positivo – Intanto, è stato registrato il primo caso positivo in Parlamento: si tratta del deputato lodigiano del gruppo Misto Claudio Pedrazzini. Fca chiuderà temporaneamente alcuni impianti italiani: si fermeranno le fabbriche di Pomigliano oggi, giovedì e venerdì, Melfi e la Sevel giovedì, venerdì e sabato, Cassino giovedì e venerdì. Tutti gli stabilimenti italiani saranno coinvolti in interventi straordinari. L’Austria chiude il Brennero, con il passaggio che sarà consentito solo a merci e transfrontalieri. È morto anche Roberto Stella, presidente dell’Ordine professionale dei medici, 67 anni, all’Ospedale Sant’Anna di Como, dove si trovava ricoverato da alcuni giorni per insufficienza respiratoria. Stando alle prime notizie, pare che il dottor Stella fosse risultato positivo al coronavirus.

CRONACA ORA PER ORA

18.20 – Gallera: “In Lombardia 617 morti, 149 morti in 24 ore”

Sono 617 i morti per coronavirus in Lombardia, con un aumento di 149 decessi in un solo giorno. Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. Si tratta dell’incremento quotidiano più alto in Lombardia da quando è iniziata l’emergenza coronavirus

18.17 – Borrelli: “Tra i dati di 0ggi, 600 contagiati sono di ieri” (leggi)

Tra i malati di coronavirus in più conteggiati oggi, circa 600 sono persone della Lombardia di cui ieri non erano disponibili i dati. Lo ha spiegato il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

18.16 – Borrelli: “Più di mille in terapia intensiva”

Superati i mille malati in terapia intensiva: sono 1.028, 151 in più rispetto a ieri. Il dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa. Dei 10.590 malati complessivi, 5.838 sono poi ricoverati con sintomi e 3.724 sono quelli in isolamento domiciliare.

18.14 – Borrelli: “Trend in crescita dovuto a dati mancanti Lombardia”

“Avevamo detto che i dati della Lombardia erano parziali e oggi abbiamo numeri che fanno sì che i dati possano apparire come un numero elevato, ma in realtà la crescita odierna è nel trend dei giorni scorsi”. Così il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla protezione Civile sottolineando che sono circa 600 i malati di cui ieri non erano disponibili i dati.

18.12 – Borrelli: “Duemila contagi in più, 196 morti in 24 ore”

Sono 10.590 i malati di coronavirus in Italia, 2.076 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 12.462. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Le vittime sono complessivamente 827: rispetto a ieri sono 196 in più.

18.10 – Borrelli: “1.045 guariti, 41 più di ieri”

Sono 1.045 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 41 in più di ieri. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.

18.08 – Gallera: “9% in Rianimazione ha tra 25 e 49 anni”

Per quanto riguarda i ricoverati in terapia intensiva in Lombardia “il 38% ha tra 64 e 75 anni, il 20% ha più di 75 anni, il 32% ha trai 50 e i 64 anni, il 9% ha trai 25 e i 49 anni e l’1% trai 18 e i 24 anni”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in una conferenza stampa trasmessa su Facebook.

18.04 – Speranza: “Consapevolezza crescente in Ue”

“È necessario un costante confronto e il massimo della trasparenza, ora che l’emergenza Covid-19 è, a tutti gli effetti, un’emergenza europea. Su questo c’è una crescente consapevolezza in Europa”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha partecipato oggi alla teleconferenza dei ministri della Salute di Austria, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera. Sono stati forniti gli aggiornamenti sulla situazione del contagio e sulle misure adottate da ciascuno Stato.

18.10 – Conte-Von der Leyen: “Ue impari da Italia”

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha espresso apprezzamento per gli sforzi del Governo italiano e riconosciuto il peso economico e sociale che la crisi attuale impone sulla popolazione”. Con il premier Conte “sono d’accordo che bisogna trarre lezioni dall’esperienza italiana per guidare le politiche europee”: così i due leader in una nota congiunta, dopo una videoconferenza

18.03 – Conte-Von der Leyen, nota congiunta: “Piena flessibilità”

“Conte ha accolto con favore l’attitudine positiva della Commissione e l’intenzione di usare tutti gli strumenti disponibili per affrontare le conseguenze economiche del Coronavirus, ed ha apprezzato la disponibilità ad esaminare le richieste italiane con un approccio aperto e costruttivo. La Commissione ha confermato che la flessibilità del Patto sarà usata pienamente, e sarà applicato il regime aiuti di Stato in circostanze eccezionali”: così Giuseppe Conte e Ursula von der Leyen in una nota congiunta.

18.02 – Gallera: “altri 43 posti in terapia intensiva”

“Abbiamo aperto altri 43 posti in terapia intensiva arrivando a 910. Stiamo valutando anche la possibilità di adibire grandi strutture a Milano e in altre parti della Regione Lombardia” a reparti per i malati di coronavirus. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera su Facebook facendo il punto sull’emergenza covid 19.

18.01 – Fico: “Ok camera a scostamento di bilancio”

“La Camera ha appena approvato l’autorizzazione allo scostamento di bilancio per l’emergenza Coronavirus. 25 miliardi per far fronte alla situazione straordinaria che sta vivendo il Paese. Grazie a tutti i deputati e a tutti i gruppi per la collaborazione e il senso di responsabilità in un momento difficile per la nostra comunità”. Così su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.

18.00 – In Emilia Romanga 27 morti

Salgono a 1.739 i casi di positività in Emilia-Romagna, 206 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore ci sono state 27 vittime, 22 uomini e 5 donne. Sono i dati diffusi dalla Regione, durante il consueto bollettino quotidiano. In totale sono 718 le persone in isolamento a casa e 104 quelle in terapia intensiva (6 in più). Crescono anche le guarigioni: 37 rispetto alle 31 di 24 ore fa.

17.59 – Gallera: “In terapia intensiva 560 pazienti e 610 posti”

“In terapia intensiva abbiamo 560 pazienti, contro 610 posti”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in diretta su Facebook. “non ci sono criteri che dicono di privilegiare un paziente rispetto ad un altro”, ha assicurato Gallera. bdr

17.58 – Gallera: “In Lombardia +1489 casi”

“In Lombardia siamo a 7280 positivi, ben 1489 rispetto a ieri”. Lo ha detto l’assessore al welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in diretta si Facebook. “Gli ospedalizzati sono 3852, e il dato è in crescita costante non esponenziale”.

17.55 – Borse europee ancora negative

Nuova seduta negativa per le Borse europee che risentono del crollo di Wall Street e scontano la paura per gli effetti del coronavirus e i dubbi sull’efficacia delle misure di contrasto che governi e banche centrali stanno mettendo in campo. In una giornata segnata dal crollo di Wall Street, Londra ha perso l’1,4%, Madrid lo 0,6%, Parigi lo 0,57% e Francoforte lo 0,35%.

17.50 – Oms: Preoccupati da gravità e inazione”

“L’Oms ha valutato questa epidemia giorno dopo giorno e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione”. Lo ha detto il capo dell’Oms nel briefing sul coronavirus

17.45 – Oms: “Nei prossimi giorni casi e Paesi aumenteranno”

“Nei giorni e nelle settimane a venire, prevediamo che il numero di casi di Covid-19, il numero di decessi e il numero di paesi colpiti aumenteranno ancora di più”. Ad annunciarlo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.

17.37 – Oms: “Misure isolamento le decidono i singoli Stati”

“Noi non possiamo dare indicazioni generali relativamente alle misure di isolamento sociale, che sono in questo momento le più efficaci: chiudere le scuole, interrompere i collegamenti sono decisioni che devono prendere i singoli Paesi sulla base della loro situazione. Noi offriamo sostegno a tutti i Paesi in questo senso”. A dirlo Mike Ryan, a capo del Programma di emergenze sanitarie dell ‘Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in conferenza stampa a Ginevra.

17,36 – Oms: “Il 90% dei casi in Cina e Sud Corea”

“Dei 118mila casi di Covid19 segnalati a livello globale in 114 paesi, oltre il 90% dei casi si trova in soli quattro paesi e due di questi, Cina e Corea del Sud, hanno registrato una significativa riduzione dell’andamento dell’epidemia”. Così il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Ottantuno paesi non hanno segnalato alcun caso di Covid19 e 57 hanno riportato 10 episodi o meno. Non possiamo dirlo abbastanza forte, abbastanza chiaramente, o abbastanza spesso: tutti i paesi possono ancora cambiare il corso di questa pandemia”, ha aggiunto.

17.35 – Oms: “In due settimane casi fuori da Cina aumentati di 13 volte”

“Nelle ultime due settimane il numero di casi di Covid-19 al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero di Paesi coinvolti è triplicato. Ci sono ora oltre 118mila casi in 114 paesi e 4.291 persone hanno perso la vita. Migliaia stanno lottando in questo momento negli ospedali per sopravvivere. Siamo molto preoccupati per l’allarmante diffusione e la gravità della situazione”. A sottolinearlo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.

17.32 – Oms: “Prima pandemia da coronavirus mai vista”

“Non abbiamo mai visto una pandemia di un coronavirus, questa è la prima. Ma non abbiamo mai visto nemmeno una pandemia che può, allo stesso tempo, essere controllata”. A sottolinearlo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.

17.30 – Oms: “Covid 19 è una pandemia”

“L’Oms ha valutato che Covid-19 può essere caratterizzata come una pandemia”. Ad annunciarlo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra

17.12 – Von der Leyen a Italia: “Rispetto e ammirazione”

“Il vostro sforzo ed il vostro esempio sono preziosi per tutti i cittadini europei. In Europa stiamo seguendo con preoccupazione ma anche con profondo rispetto e ammirazione quello che state facendo”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un video messaggio nel quale, in italiano, parla dell’emergenza coronavirus che ha colpito il nostro Paese.

17.02 – Oms: “Bene misure Italia”

“Siamo incoraggiati dalle misure aggressive adottate dall’Italia, speriamo che abbiano effetti nei prossimi giorni”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra sull’epidemia di coronavirus.

17.00 – Sindacati a Confindustria Lombardia: “Autodeterminazione inaccettabile”

Cgil, Cisl e Uil della Lombardia definiscono “non accettabile” la volontà del presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti di “autodeterminazione delle scelte relativamente a chi può e chi non può chiudere e lavorare”. I sindacati si dicono “consapevoli che ci sono alcune produzioni e servizi indispensabili, impianti che vanno manutenuti e messi in sicurezza con personale dedicato”. A loro avviso però “questo non si può ridurre ad una parzialità, facoltà ed autoreferenzialità delle scelte o, peggio ancora, al ritenere che basta chiudere la mensa per applicare tutte le norme di sicurezza che garantiscano a tutti i lavoratori la sicura salvaguardia dai pericoli di contagio nella attuale situazione di emergenza”.

16.42 – Calcio, rinviate partite di Europa league delle italiane

Arriva l’ufficialità del rinvio delle partite di Europa League che riguardano Roma e Inter. “A causa delle restrizioni ai viaggi tra Spagna e Italia imposte ieri dalle autorità spagnole -si legge su sito della Uefa-, le successive partite dei sedicesimi di finale della UEFA Europa League non si svolgeranno come previsto domani, 12 marzo 2020: Sevilla FC (Spagna) – AS Roma (Italia), FC Internazionale (Italia) – Getafe CF (Spagna). Ulteriori decisioni sulle due partite saranno comunicate a tempo debito”.

16.40 – Rinascente chiude tutti i negozi

Giù le saracinesche anche per Rinascente, che come altri department store e negozi italiani ha deciso di chiudere tutti i punti vendita in Italia a seguito dell’emergenza Coronavirus. A partire da oggi e fino a venerdì 3 aprile i nove store dislocati su tutto il territorio nazionale resteranno quindi chiusi. “E’ una decisione di responsabilità – fa sapere l’azienda – che vuole essere innanzitutto un messaggio forte di vicinanza alle persone, soprattutto a chi combatte in prima linea l’emergenza sanitaria. Se le condizioni sanitarie e le disposizioni normative lo consentiranno, saremo felici di poter anticipare la riapertura”.

16.33 – Governo decide in serata su richieste Lombardia

Dovrebbe arrivare in serata la decisione del governo sulla Lombardia, che ha chiesto, con una lettera firmata dal governatore Attilio Fontana, misure molto più stringenti, lasciando aperti i soli servizi essenziali, i trasporti pubblici ma ‘ridottì in base alle esigenze, le imprese limitando le attività delle stesse a un accordo con Confindustria Lombardia. Chiusura per i centri commerciali, dei mercati rionali, delle attività artigianali, di pub, bar e ristoranti. Un team di tecnici è a lavoro per valutare l’impatto delle misure, anche sul contenimento del contagio. Stasera il governo dovrebbe sciogliere la riserva.

16 – Ucraina sospende voli con Italia

Il primo ministro ucraino Denis Shmygal ha annunciato la sospensione dei voli con l’Italia. Lo riporta Interfax.

15.30 – Musumeci: “Sicilia condivide richiesta Lombardia”

“Noi condividiamo la richiesta di misure restrittive da parte della Regione Lombardia, vorremo potere avere autonomia dal governo nazionale per assumere iniziative, concordate con Roma, ma adottate a secondo delle esigenze del territorio”. Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, sull’emergenza coronavirus in un video pubblicato su Fb dopo la sua partecipazione a Omnibus su La7.

15.15 – Brussels Airlines sospende voli da e per Italia

Brussels Airlines sospende tutti i suoi voli da e per l’Italia tra il 12 marzo e il 3 aprile. Lo riferisce una nota della compagnia precisando che “a seguito dell’annuncio del governo italiano di attuare ulteriori restrizioni di quarantena per contenere l’ulteriore diffusione dell’epidemia di Coronavirus e a causa delle restrizioni del governo nazionale, Brussels Airlines è costretta a cancellare i suoi voli rimanenti da e per l’Italia tra il 12 marzo e il 3 aprile”.

15.00 – Frati positivi al test: appello a chi si è confessato

Quattro frati del convento francescano di Lendinara (Rovigo) sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus, e ora tutta la comunità di 20 religiosi è in isolamento fiduciario. Lo conferma il padre guardiano. Appreso l’esito del test, i frati hanno subito lanciato un appello ai fedeli che avevano fatto la confessione nella chiesa di Sant’Agata il giorno 7 marzo – prima i religiosi erano altrove – perchè contattino velocemente l’Uls.

14.50 – Alitalia: “Cassa integrazione per 400 persone”

L’impatto del coronavirus sul trasporto aereo sta determinando per Alitalia “già dalla fine del mese scorso una pesante riduzione del numero dei passeggeri trasportati ed il trend delle cancellazioni indica chiaramente che il fenomeno si protrarrà per i prossimi mesi”. Per questo la compagnia, si legge in una comunicazione ai sindacati, ha deciso di estendere “con effetto immediato l’applicazione della cigs” in vigore fino al 23 marzo, ampliando le quantità (attualmente 1.020 dipendenti) di altre 400 unità.

14.40 – Ue convoca consiglio dei trasporti d’emergenza

È stato convocato per la settimana prossima un Consiglio Trasporti europeo “d’emergenza” sul tema del coronavirus, che si terrà in videoconferenza. Lo ha annunciato su Twitter la commissaria Ue ai trasporti, Adina Valean. “Il nostro settore è uno di quelli colpiti più duramente dalla rapida propagazione del virus. Momenti come questi richiedono una stretta cooperazione fra Stati membri”, ha scritto.

14.30 – Procura di Milano: “Indaghiamo su fake news”

“Interverremo con la massima serietà e durezza”. Lo ha spiegato il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano, a capo del pool ‘ambiente, salute, sicurezza, lavorò, in relazione all’inchiesta che verrà aperta dalla Procura milanese sulla denuncia da parte del direttore generale dell’Asst Niguarda di Milano che ha segnalato la circolazione, tramite i social network, di due messaggi audio falsi riferiti all’emergenza sanitaria Covid-19. I procuratori aggiunti Siciliano ed Eugenio Fusco, tra l’altro, hanno già aperto nei giorni scorsi un’altra inchiesta per “diffusione di notizie false atte a turbare l’ordine pubblico” in relazione ad un audio che era circolato via WhatsApp, all’inizio dell’emergenza, e nel quale la voce di una donna incitava a “fare la scorta” (assalto dei supermarket che ci fu quel giorno), perché Milano, diceva, “finirà in quarantena”. Il reato contestato prevede l’arresto fino a 3 mesi o la multa di 300 euro.

14.25 – Austria chiuderà valichi secondari

L’Austria ha annunciato la chiusura dei valichi secondari con l’Italia in Carinzia. “Nei prossimi giorni” – scrive l’agenzia Apa – saranno infatti bloccati i passaggi a Nassfeld e Plöckenpass, nel territorio comunale di Hermagor. E’ invece prevista la chiusura notturna per il valico della strada statale Tarvisio/ Thoerl-Maglern.

14.20 – Anci: “Applicare ovunque decreto Io resto a casa”

“Dobbiamo applicare il decreto ‘Io resto a casà che va anche calato nelle diverse realtà: il rischio di assembramento, che va evitato, può riguardare i mercati in Sicilia e al sud e le piadinerie in Emilia. Un confronto è necessario per avere interpretazioni uniformi”. Lo chiede al governo il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, che oggi ha ascoltato in maniera corale, in videoconferenza, i sindaci delle città metropolitane.

14.10 – Merkel: “Pronti a rivedere pareggio di bilancio”

“Si tratta di una situazione straordinaria e faremo tutto il necessario” e “anche tutto quello che possiamo per uscire da questa situazione, dopodiché vedremo che significato ha sul nostro bilancio”: lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino, rispondendo ad una domanda sul pareggio di bilancio. La priorità del governo tedesco è di contenere l’epidemia, ha continuato la cancelliera

14.00 – Da M5s 3 milioni a Protezione civile

Via libera degli iscritti del M5S alla donazione, nell’ambito delle restituzioni dei portavoce del Movimento, di 3 mln di euro alla Protezione Civile per l’emergenza Coronavirus. Il 97,5%, pari 17:061 voti, ha detto sì alla proposta pubblicata da ieri a questa mattina alle 12 sulla piattaforma Rousseau.

13.59 – Calcio, Roma non va a Sivilia

La Roma non andrà a Siviglia per il match di Europa League di domani sera. Lo comunica in un tweet il club giallorosso. La Roma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali – fa sapere la società capitolina – Maggiori dettagli saranno resi noti dalla Uefa.

13.57 – Calcio, Getafe: “Non andiamo a Milano per giocare contro l’Inter”

“Abbiamo chiesto all’Uefa di trovare un’altra sede per la partita con l’Inter, non vogliamo andare a Milano, epicentro del coronavirus. Io non mi prendo il rischio. Se dovremo perdere a tavolino, lo faremo. Vogliamo la sospensione”. Lo ha detto Angel Torres, presidente del Getafe, alla trasmissione radiofonica “El Transistor” di radio Onda Cero a meno di 48 ore dall’incontro degli ottavi di finale di Europa League. Sarà ora l’Uefa a dovere decidere se trovare in corsa una soluzione alternativa oppure penalizzare la squadra spagnola facendole automaticamente perdere la gara. Il governo spagnolo ha deciso il blocco di tutti i voli da e per l’Italia. Per volare a Milano, il Getafe aveva inizialmente prenotato un volo charter da una cinquantina di posti, chiedendo una deroga che consentisse alla squadra di volare all’aeroporto di Linate.

13.55 – Fontana: “Contagi crescono, 1300 in più”

“Fate presto”. E’ l’appello al Governo del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da SkyTg24. “Il numero di contagi sta aumentando, anche oggi purtroppo è un numero alto”. Il governatore, che ha chiesto misure più restrittive per la regione, ha fatto presente che è aumentato di circa 1.300 contagi il numero di infetti in 24 ore. “Difficile dire se oggi sia il dato peggiore perché i dati non vengono raccolti in misura omogenea, certi arrivano in ritardo, altri prima. Comunque il trend è in crescita”.

13.35 – Treni per Malpensa solo da Milano Centrale

Da oggi a partire dalle ore 14 il servizio Malpensa Express sarà effettuato nel solo collegamento Milano Centrale-Malpensa Aeroporto, mentre sarà sospeso il collegamento Milano Cadorna-Malpensa. Il provvedimento, si spiega da Trenord, è stato preso in seguito alla riduzione delle attività dello scalo per l’emergenza sanitaria e il calo di passeggeri aeroportuali. Il collegamento Milano Centrale-Malpensa Aeroporto è disponibile con una corsa ogni 30 minuti per direzione, che collega i Terminal 1 e 2 dell’aeroporto con la stazioni di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi e Milano Bovisa.

13.27 – Dopo 4 ore, concluso il Cdm

Si è concluso da pochi minuti il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, che ha dato il via libera all’aggiornamento della relazione che autorizza lo scostamento del deficit.

13.22 – Spagna ha superato i 2mila casi, 47 morti

La Spagna ha superato i 2.000 casi di coronavirus e ha registrato 47 morti, la grande maggioranza nella regione di Madrid. Sono i dati dell’ultimo rapporto pubblicato stamattina dal ministero della Salute. 2.002 casi sono stati notificati all’inizio della mattinata contro i 1.639 di ieri pomeriggio. La Spagna, uno dei Paesi più colpiti in Europa, ha visto il suo numero di contagi quasi quadruplicare da domenica quando erano stati registrati meno di 600 casi.

13.20 – Ue: Da Austria nessuna notifica su Schengen”

“Non abbiamo ancora ricevuto una notifica, che riguarda le regole di Schengen, da parte dell’Austria” per reintrodurre controlli interni alla frontiera europea. Così un portavoce della Commissione europea rispondendo ai giornalisti.

13.10 – Galli: “Paziente 0 dalla Germania al Lodigiano a fine gennaio”

“L’ipotesi abbastanza ovvia è che almeno gran parte, se non tutta l’epidemia” di coronavirus emersa il 21 febbraio nel Lodigiano “sia partita da qualcuno che si è infettato in Germania verosimilmente intorno al 24, 25 o 26 di gennaio e che poi è venuto in quella zona dove ha seminato l’infezione, del tutto inconsapevolmente o perché completamente asintomatico o perché ha scambiato i sintomi di Covid-19 per quelli di una normale influenza”. Una teoria, spiegata così dall’infettivologo Massimo Galli, che risolverebbe il giallo internazionale del ‘paziente zerò e che è al centro di uno studio italiano in corso di pubblicazione. Tutti gli indirizzi scientifici raccolti – sottolinea l’esperto, primario all’ospedale Sacco di Milano e docente di Malattie infettive all’università Statale del capoluogo lombardo – permettono di ipotizzare una ‘pista genetica’ che porta dritta al focolaio di coronavirus scoppiato in Baviera, dopo che un’impiegata cinese dell’azienda Webasto aveva partecipato a un meeting di lavoro a Monaco. Allora asintomatica (i primi malesseri legati alla positività scoperta in seguito li ha accusati nel viaggio di ritorno), durante la permanenza in Germania la donna ha contagiato un collega bavarese all’origine di quello che il mondo della ricerca ha già confermato come “il primo focolaio Covid-19 d’Europa”. E’ da lì che il contagio sarebbe arrivato in Italia.

13.02 – Zaia: “Lasciamo perdere quel che abbiamo detto in passato, chiudiamo tutto”

“Se continua così si chiuderà tutto per forza, perché saremo tutti con il virus, e dico ai veneti: dateci una mano a rallentare la diffusione”. E’ l’appello del presidente del Veneto Luca Zaia. “Lasciamo perdere – ha aggiunto – quel che abbiamo detto in passato, la verità è che il virus fa danni peggiori di qualsiasi influenza, non è normale che muoiano 29 persone in meno di 15 giorni”, ha concluso.

12.55 – Meloni: “Fdi vota per scostamento di bilancio”

“Oggi in Parlamento Fratelli d’Italia voterà sì allo scostamento di bilancio del governo. Perché la Nazione viene prima della fazione”: così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

12.52 – Zaia: “Se continua così 2 milioni di Veneti contagiati entro il 15 aprile”

“Se si continua così il 15 marzo tocchiamo il picco nelle terapie intensive, e se continuiamo a non rispettare le regole entro 15 aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati, lo dicono i nostri modelli”. Lo ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia. “I veneti devono stare a casa, questa è l’unica terapia. E dobbiamo chiamare tutti alla responsabilità, e non andare nei fine settimana al mare, a fare passeggiate, non andare nelle piazze o in nessun posto che non sia il lavoro o a fare la spesa”.

12.50 – Denunciati in 25 nel Milanese

Sono state 25 nella sola giornata di ieri le persone denunciate in provincia di Milano dai carabinieri per la violazione delle norme che regolano gli spostamenti in funzione di contenimento del coronavirus.

Sono stati tutti denunciati in base all’articolo 650 del Codice penale (inosservanza dei provvedimenti impartiti dell’autorità) in quanto le giustificazioni fornite per i loro spostamenti non erano tra quelle previste dal Dpcm dell’8 marzo scorso.

12.42 – Tajani: “Forza Italia voterà a favore dello scostamento di bilancio”

“Forza Italia in Parlamento voterà a favore dello scostamento di bilancio per combattere il Coranavirus”. Lo annuncia il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajan

12.40 – Sblocco investimenti con commissari ad hoc

“Il governo è impegnato ad accelerare e sbloccare gli investimenti già programmati e finanziati anche mediante la nomina di Commissari ad hoc”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla richiesta di finanziare in deficit le misure anti-Coronavirus, spiegando che saranno anche semplificati gli Iter per realizzare gli investimenti “mantenendo i controlli necessari ma evitando la ridondanza di atti amministrativi. Nel contempo lavoreremo per alleggerire l’impianto del codice appalti facilitando procedure più snelle” come consentito dalle norme.

12.35 – Gualtieri: “Stop versamenti fisco, poi ristoro”

Con il prossimo decreto anti-Coronavirus “prevediamo di posticipare una serie di adempimenti” fiscali. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla richiesta di finanziare in deficit le misure, spiegando che per aziende e autonomi con “riduzione del livello di attività e di fatturato con conseguente impatto sulla liquidità”, “potranno essere introdotte misure di sospensione dei versamenti tributari e contributivi, anche in previsione di un futuro parziale ristoro”.

12.40 – Confindustria Lombardia: “Fabbriche oggi posto più sicuro”

“Le fabbriche sono oggi probabilmente il posto più sicuro perché hanno adottato da subito misure di prevenzione per la tutela della salute”, come la temperatura misurata con telecamere termiche, i controlli su distanze minime obbligatorie e l’accesso contingentato agli spazi comuni. Lo afferma Confindustria Lombardia, che ha riunito ieri il Consiglio di Presidenza sotto la guida di Marco Bonometti. Confindustria Lombardia si impegna “ad avviare da subito un censimento delle proprie imprese associate disponibili a chiudere i propri impianti”. “Superata questa drammatica fase – spiega Confindustria Lombardia – sappiamo inoltre già che dovremo rimboccarci le maniche per ricostruire dalle macerie, come dopo un terremoto”. “In tal senso – conclude l?organizzazione – rappresenta una importante iniezione di fiducia conoscere con certezza le misure che il governo metterà a disposizione delle imprese per superare la crisi”.

12.30 – Morto presidente ordine medici Varese

Il presidente dell’Ordine dei medici di Varese e responsabile area strategica formazione della Fnomceo, Roberto Stella, è morto questa mattina dopo avere contratto il coronavirus. Lo riferisce il presidente nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli, dopo il precipitare di una malattia respiratoria dovuta al nuovo coronavirus. “Oggi è un giorno estremamente triste. Il Coronavirus – anche se la causa dovrà essere stabilita dall’Istituto superiore di sanità, pare essere questa – si è portato via in pochi giorni un amico, un collega, un presidente sempre pronto a spendersi per gli altri, senza risparmiarsi. Per i suoi pazienti, per tutti i medici e gli odontoiatri dei quali curava la formazione, in particolare quella Ecm. Purtroppo oggi è arrivata la notizia che temevamo e che nessuno avrebbe voluto sentire: Roberto Stella, da qualche giorno ricoverato in rianimazione, non ce l’ha fatta”

12.20 – Positivo giornalista Skytg24 (leggi)

Il giornalista di Sky Tg24 Renato Coen è risultato positivo al test del Coronavirus. Lo fa sapere la testata spiegando che Coen “si trova comunque in buon stato di salute” e che “il Tg24 grazie ai suoi giornalisti prosegue il suo impegno nel continuare ad informare puntualmente gli italiani in questa grave emergenza”.

12.00 – Fontana: “Abbiamo chiesto chiusura di tutto”

“Abbiamo chiesto la chiusura di tutto, non possiamo andare avanti con questi aumenti di contagi, non possiamo permettercelo”. E’ quanto ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenuto in diretta a Italia7Gold. Fontana ha chiesto che rimangano aperte solo “tutte le attività considerate essenziali per continuare la vita ordinaria, dalla catena alimentare all’energia ai rifiuti, e quelle attività imprenditoriali collegate a catene mondiali da cui non possono distaccarsi altrimenti ne avrebbero danni eccessivi”.

11.54 – Fontana: “Abbiamo inviato al Governo le misure concordate”

“Abbiamo inviato al Governo le proposte concordate con i sindaci relative a ulteriori misure di contenimento della diffusione del Coronavirus”.



11.50 – Rezza (Iss): “Prossimi 14 giorni cruciali per capire l’andamento del contagio”

I prossimi “14 giorni saranno cruciali per capire l’andamento dei casi di contagio da nuovo coronavirus in Italia”. Lo afferma all’ANSA il direttore Dipartimento Malattie infettive dell’Iss Gianni Rezza. “E’ ancora presto per pronunciarsi. gli effetti delle misure restrittive – sottolinea – non si vedranno entro questa settimana.



11.45 – Ricciardi (Oms): “Chiudere tutto in Lombardia ha senso. È l’Hubei d’Italia”

La richiesta della Lombardia di “chiudere tutto” per contenere il più possibile il contagio da coronavirus “ha senso, la pressione sul servizio sanitario regionale lombardo è spasmodica”. Ma la misura “che potrebbe essere proporzionata per la Lombardia”, visto che “è per l’Italia quello che Wuhan era per l’Hubei”, “non lo è per il resto del Paese, in particolar modo per le regioni centromeridionali dove questa situazione ancora non c’è”. Così Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, in un’intervista a Circo Massimo, su Radio Capital.



11.25 – Conte: “Supercommissario? Errore avocare poteri Regioni”

“Sarebbe un errore in questo momento avocare a livello centrale i poteri delle Regioni, quando la sanità è in mano alle Regioni”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.



11.18 – Austria, controlli anche a Tarvisio

La polizia austriaca, dalle ore 12, effettuerà controlli sanitari anche al confine di Tarvisio. Lo annuncia l’agenzia Apa. Per le ore 13 è prevista una conferenza stampa del portavoce della polizia in Carinzia nei pressi dell’ex piazzola di controllo sull’autostrada a Thoerl-Maglern.



11.15 – Commissione Ue: “Chiusure alle frontiere da valutare in maniera coordinata”

“Gli Stati membri dovrebbero valutare se il ripristino dei controlli ai confini interni sia utile nel contesto attuale o se altre misure potrebbero essere più appropriate, anche in considerazione del periodo di incubazione del virus”: lo ha detto un portavoce della Commissione Ue dopo la decisione di Austria e Slovenia sui controlli alle frontiere con l’Italia. Inoltre, Bruxelles ritiene che “qualsiasi azione debba essere coordinata”.



11.10 – Conte: “Su ulteriori restrizioni attendiamo richieste delle Regioni”

“Siamo disponibili a introdurre misure più restrittive per la Lombardia e altre regioni che lo dovessero chiedere? Ieri c’è stata una videoconferenza: ho dato mandato al ministro Speranza di sollecitare il governatore Fontana a formalizzare le richieste motivandole. Siamo in attesa di ricevere quelle richieste. Non c’è nessuna chiusura verso misure più restrittive”. Lo dice il premier Giuseppe Conte. “Siamo disponibili a seguire l’evolversi della curva epidemiologica e le richieste che dovessero pervenire”.



11.08 – Santelli: “La sanità della Calabria è già al collasso”

“Assolutamente sì. La sanità in Calabria è al collasso. Si immagini che una situazione già drammatica può affrontare un’emergenza così drammatica”. Lo ha detto Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, intervenendo alla trasmissione di Rai3, Agorà.



11.06 – Gualtieri: “Possibili misure da risorse Ue”

“Anche alla luce dell’impegno dell’Ue alcuni interventi è possibile che usufruiscano di risorse comuni europee e alleggerire l’impatto sul bilancio dello Stato che è comunque in grado di sostenere questo sforzo”. Lo dice il ministro Roberto Gualtieri a Palazzo Chigi.



11.05 – Slovenia, al via i controlli al confine con l’Italia

In Slovenia sono iniziati i controlli alla frontiera con l’Italia, e l’ingresso di persone è consentito solo ai cittadini sloveni o ai possessori di un permesso di residenza permanente o temporanea. Ieri il governo di Lubiana aveva annunciato la decisione di chiudere il confine con l’Italia per contenere il contagio da coronavirus. L”ingresso è consentito alle altre persone solo se in possesso di un certificato medico, in sloveno, inglese o italiano, rilasciato dall’autorità competente non più di 3 giorni precedenti all’ingresso, che attesti la negatività al Covid-19.



11.04 – Gualtieri: “Decreto sulle misure economiche da 12 miliardi”

Il decreto sulle misure economiche per l’emergenza coronavirus sarà varato “venerdì” e sarà da “12 miliardi”. Lo dice il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in conferenza stampa a palazzo Chigi.



11.03 – Gualtieri: “Indebitamento netto da 20 miliardi”

11.02 – Conte: “Disponibilità da Ue”

“Ieri con il Consiglio europeo era anche in collegamento Lagarde: grandi riconoscimenti e aperture sul fatto che è necessaria maggiore liquidità e tutti gli strumenti per far fronte a questa emergenza”.



11.00 – Conte: “Stanziati 25 miliardi”

“Abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest’emergenza”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Cdm. “Sono lieti del clima che si sta definendo a livello europeo”, aggiunge.



10.55 – Confindustria Lombardia: “Aziende non devono chiudere”

Di fronte alle crescente emergenza del coronavirus “è indispensabile la necessità di tenere aperte le aziende”. Lo afferma il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti spiegando che “le imprese lombarde, fortemente orientate a continuare a garantire la continuità aziendale, si impegnano a rafforzare le proprie misure di prevenzione e contenimento della diffusione dell’epidemia in linea con le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità”.



10.40 – Sindaco Messina: “Qui chiudiamo tutto”

Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha annunciato un’ordinanza con la quale vieta a tutti di uscire dalle proprie abitazioni. “Sarà prevista – dice – la chiusura di tutte le attività, pubbliche e private, sino al 3 aprile. Resteranno aperte solo le attività per l’approvvigionamento dei generi di prima necessità. Ci sarà un piano per il controllo del territorio. La situazione necessita di prese di posizione decise, per qualcuno impopolari. Chi vuole è libero di impugnarle prendendosi le consequenziali responsabilità”.



10.37 – Dieci primari dell’ospedale di Nuoro chiedono la chiusura della struttura

Dieci primari dell’ospedale San Francesco di Nuoro chiedono la chiusura di tutte le attività dell’ospedale comprese le urgenze, dopo la scoperta di 15 casi di positività al virus in altrettanti operatori sanitari, tra medici e infermieri.



10.20 – Veneto, superati i mille casi

Si sono superati i mille casi in Veneto: secondo la rilevazione della Regione di questa mattina, sono 1023 i malati, 110 casi in più rispetto a ieri sera, 262 dei quali ricoverati, 68 in terapia intensiva; 29 i deceduti (tre in più rispetto a ieri (due all’ospedale di Padova e uno in quello di Treviso), ma vi sono anche 54 guariti.



9.56 – Bonafede: “Rivolte nelle carceri portate avanti da 6mila detenuti”

“Sono state portate avanti da almeno 6000 detenuti su tutto il territorio nazionale” le rivolte nelle carceri. Il “bilancio complessivo è di oltre 40 feriti della polizia penitenziaria cui va tutta la mia vicinanza e l’augurio di pronta guarigione) e purtroppo di 12 morti tra i detenuti per cause che, dai primi rilievi, sembrano perlopiù riconducibili ad abuso di sostanze sottratte alle infermerie durante i disordini”. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, al Senato.



9.50 – Gentiloni: “Dalla Ue servono politiche che consentano interventi straordinari”

Dalla Ue devono arrivare “politiche di bilancio coordinate che consentano ai Paesi di prendere iniziative straordinarie” per affrontare un “momento straordinario” come quello attuale: lo ha detto il commissario Ue all’economia Paolo Gentiloni intervenendo a Uno Mattina. Inoltre, per fronteggiare le crisi aziendali causate dall’emergenza Coronavirus saranno necessari anche aiuti pubblici e quindi “qualche regola Ue sugli aiuti di Stato andrà ritoccata”.



9.45 – Brennero aperto a merci e frontalieri

Il confine con l’Italia resta aperto al traffico merci e ai frontalieri. Camionisti e lavoratori saranno sottoposti al termoscan. Lo prevedono i decreti firmati la scorsa notte a Vienna.

9.34 – Fca chiude Pomigliano, Melfi e Cassino

Fca chiuderà temporaneamente alcuni impianti italiani nell’ambito delle misure per contrastare la diffusione del Coronavirus. Si fermeranno le fabbriche di Pomigliano oggi, giovedì e venerdì, Melfi e la Sevel giovedì, venerdì e sabato, Cassino giovedì e venerdì. Tutti gli stabilimenti italiani saranno coinvolti in interventi straordinari.



9.15 – Bloccati i treni internazionali diretti in Austria

L’Austria ha sospeso i collegamenti ferroviari internazionali al Brennero. Lo stop riguarda i treni passeggeri, mentre i treni merci possono proseguire dopo il cambio del locomotore, come anche i treni passeggeri che non si fermano in Italia.



9.10 – Gallera: “Smentisco triage su chi curare e chi no”

“Smentisco che venga fatto triage su chi curare e chi no. Può accadere che in alcuni ospedali non ci siano posti, ma lì interviene il sistema regionale, un sistema che ancora regge ma sempre con maggior fatica”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera a Radio24.



9.05 – Buffagni: “Non si può chiudere tutto”

“Non può chiudere tutto tout court”. Così il viceministro dello Sviluppo economico, Stefano Buffagni, a “24 mattino” su Radio24 a proposito dell’eventualità di fermare tutte le attività produttive. La filiera alimentare e quella sanitaria, ha detto, “non possono chiudere”, mentre altre attività “vanno limitate”.



9.00 – Cinque medici esperti cinesi pronti a partire per l’Italia

Un team di cinque medici esperti cinesi sarà inviato in Italia con un membro della Croce Rossa di Pechino e uno specialista del Chinese Center for Disease Control and Prevention: porteranno “le loro competenze” e forniture per aiutare l’Italia contro l’epidemia del coronavirus, riferisce la Cgtn, la tv in lingua inglese della statale Cctv. Ieri, nella telefonata con il collega Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri Wang Yi ha detto che “se la parte italiana lo chiede, la Cina è pronta a mandare personale medico per aiutare l’Italia”, secondo i media cinesi.



8.50 – Buffagni: “Pronti 10 miliardi per la cassa integrazione straordinaria”

“Non si può giocare su pelle persone. Abbiamo chiesto alle imprese di accelerare per garantire respiratori e presidi sanitari. L’approccio è chiudere tutte attività non prioritarie perché è necessario garantire rispetto regole ciascuno di noi. Bisogna essere rigidi perché qualcuno ha sottovalutato tema e questo mi preoccupa. Ci sono anche giovani ricoverati. La filiera sanitaria e di produzione alimentare devono lavorare. Abbiamo previsto 10 miliardi per la cassa integrazione straordinaria per aziende e sostegno lavoratori , genitori e partite Iva. I soldi ci sono e lavorando per garantire assistenza alle imprese”. Lo spiega il viceministro dello Sviluppo economico, in un’intervista a Radio 24.



8.47 – Prima vittima in Valle d’Aosta

Primo morto in Valle d’Aosta per il coronavirus Covid-19. Si tratta di un’anziano di La Salle che soffriva di gravi e varie patologie ed era ricoverato da giorni all’ospedale Parini di Aosta. Il decesso è avvenuto la notte scorsa.



8.42 – Ricciardi (Oms): “Chiudere tutto ha senso, ma solo per la Lombardia”

“La richiesta di chiudere tutto ha senso per la Lombardia ma non per tutta l’Italia”. Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere Oms e consulente del ministro della Salute per il coronavirus, ospite della trasmissione radiofonica Circo Massimo.

8.40 – Ricciardi (Oms): “Questa settimana i dati continueranno a essere negativi”

“In questa settimana credo che i dati continueranno ad essere negativi”. Lo ha detto Walter Ricciardi consigliere Oms e consulente del ministro della Salute per il coronavirus ospite della trasmissione radiofonica Circo Massimo.

8.35 – Austria pronta a chiudere il Brennero

È attesa in mattinata la chiusura del Brennero, come annunciato ieri dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz. I controlli sanitari, ieri ancora a campione, diventano serrati. Potranno lasciare l’Italia solo automobilisti in possesso di un certificato medico che poi dovranno stare in auto-isolamento per due settimane. I tir potranno, per il momento, invece transitare dopo la misurazione della temperatura corporea del camionista.

8.33 – Cirio: “Io con Fontana, chiudere tutte le attività”

“Ha ragione Fontana, bisogna chiudere tutte le attività. Il governo valuti la richiesta della Lombardia e questo valga per tutti”. Lo spiega il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in un’intervista a Radio 24.



8.30 – Negativo al tampone il presidente dell’Abruzzo

“Tampone negativo. Nel corso della notte è arrivato l’esito del tampone effettuato ieri, che ha escluso il contagio da coronavirus. Non avevo molti dubbi, vista l’occasionalità del contatto avuto con Zingaretti, ma è stato giusto adottare tutte le precauzioni, seguire con disciplina i protocolli sanitari e le regole che stiamo imponendo a tutti i cittadini per contenere, combattere e sconfiggere il virus”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.



6.00 – Friuli-Venezia Giulia, pronti 22 milioni per turismo, commercio e servizi

La Regione Friuli Venezia Giulia ha ‘liberatò ulteriori 22 milioni di euro per consentire alle imprese della regione, in particolare nei settori del commercio, turismo e servizi, di fronteggiare la crisi dovuta all’epidemia da Coronavirus. Lo ha confermato l’assessore alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, durante un confronto tenutosi in audio conferenza con i rappresentanti delle sigle sindacali.