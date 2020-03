“In questi giorni sono girati audio allarmanti, che non corrispondono al vero. Non è vero che non intubiamo i pazienti anziani e che scegliamo di curare in base all’età. E non è vero che le terapie intensive sono piene di giovani”. Lo dice in un video diffuso dall’ospedale Niguarda, in questi giorni in prima linea nella cura dei pazienti affetti da Coronavirus, il direttore del reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale milanese Roberto Fumagalli. Il medico invita a non credere ad alcuni messaggi audio, d che in questi giorni sono circolati su siti web e smartphone. “Non contribuite a diffondere questi audio, affidatevi solo a un’informazione qualificata”

