Il Coronavirus entra di diritto nell’agenda del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Ma non si tratta di una discussione sulla pandemia, lo fa in modo reale. Perché l’assemblea era stata convocata al mattino proprio per discutere dell’emergenza, ma in serata ha dovuto registrare che un caso di contagio ha colpito uno dei suoi componenti. E così tutto il consiglio regionale è a rischio quarantena. Annullate, per il momento, le altre convocazioni in aula. A fare i conti con il Coronavius è il consigliere del gruppo del Pd Igor Gabrovec, 48 anni, residente a Duino Aurisina, in provincia di Trieste, che è stato eletto con il partito di minoranza slovena Slovenska Skupnost. È stato sottoposto a tampone presso il reparto infettivi dell’ospedale di Cattinara e l’esito è stato positivo. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dai vertici della Regione, potrebbe aver contratto il virus a Treviso. Le sue condizioni non sono al momento preoccupanti, infatti non è stato ricoverato in ospedale. Subito l’attenzione si è appuntata sui consiglieri che in aula si trovavano più vicini al suo scranno. Per quattro di loro, secondo quanto riporta la stampa locale, è scattato l’isolamento precauzionale.

Si tratta di Massimo Morettuzzo (Patto per l’Autonomia), Sergio Bolzonello (Pd, ex vicepresidente della Regione) e dei leghisti Antonio Lippolis e Stefano Mazzolini. La conferma è venuta dal vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi: “Si tratta di una quarantena preventiva che interessa chi si trovava più vicino al collega che è risultato positivo al test”. In pratica, il Consiglio del Friuli Venezia Giulia risulta chiuso per virus. L’aula di Trieste, con i locali adiacenti, verrà sanificata, mentre il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria di Trieste prenderà contatto con le persone che dovranno sottoporsi ai controlli sanitari. Non è escluso che la misura dell’isolamento precauzionale possa estendersi ad altri consiglieri. La seduta si è protratta per tutta la giornata di martedì 3 marzo, ma solo in serata è trapelata la notizia della positività del consigliere Gabrovec. Intanto a Udine risulta contagiato un sacerdote, che insegna al seminario interdiocesano di Pagnacco. Di conseguenza il seminario di Castellerio è stato chiuso e le 35 persone che vivono nella struttura, essendo entrate in contatto con il sacerdote, sono state messe in quarantena. Il religioso negli scorsi giorni aveva partecipato a un convegno a Milano ed era già in isolamento, assieme a due perpetue, nello stesso seminario.