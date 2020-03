Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha archiviato il procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del giudice Carla Raineri, ex capo di gabinetto della sindaca Virginia Raggi. A rendere nota la notizia è il difensore del giudice, l’avvocato Nicola Menardo, dello Studio Grande Stevens.

La Raineri, oggi presidente della Prima Sezione della Corte d’Appello di Milano e componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, aveva criticato duramente il parere rilasciato nell’agosto 2016 dal presidente Anac, Raffaele Cantone, su sollecitazione della prima cittadina, in merito a presunti vizi della sua nomina a Capo di Gabinetto: parere le cui conclusioni erano state successivamente sconfessate dalla Corte dei Conti.

Nel commentare la decisione del giudice, l’avvocato Menardo dello Studio Grande Stevens, difensore del giudice, ha espresso “grande apprezzamento per il provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, che certifica ulteriormente, ove necessario, l’integrità morale e la professionalità che sempre hanno contraddistinto l’operato del magistrato Carla Raineri“.