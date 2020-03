L'Asst offre un compenso orario di 30 euro lordi. Cerca anche medici anestesisti e rianimatori per un incarico di sei mesi con possibilità di proroga e un compenso di 50 euro lordi orari più eventuali guardie e festivi. Diversi medici in pensione si sono offerti volontari per aiutare. Una oncologa e un altro specialista sono già operativi

Più di 30 infermieri in un solo giorno hanno risposto al bando pubblicato domenica dall’azienda sanitaria di Cremona, che cerca urgentemente personale per far fronte all’emergenza coronavirus. I 15 professionisti già selezionati per l’incarico, che è a termine, riceveranno un compenso orario di 30 euro lordi. La durata dell’incarico e l’impegno orario verranno concordati tra l’azienda e il professionista “a seconda della disponibilità manifestata e del perdurare della necessità assistenziale”.

L’ospedale ha bisogno anche di medici anestesisti e rianimatori: un secondo avviso pubblico aperto fino al 23 marzo punta a selezionare specialisti per un incarico di sei mesi con possibilità di proroga e un compenso di 50 euro lordi orari omnicomprensivi. In caso di effettuazione di turni di guardia notturna o festiva di 12 ore il compenso previsto è di 480 euro per turno. Oggi la Asst ha scritto sulla sua pagina facebook che diversi medici in pensione si sono offerti volontari per aiutare. Una oncologa e un altro specialista sono già operativi.

Rosario Canino, direttore sanitario dell’ospedale di Cremona, ha spiegato che la struttura “non è nelle condizioni di aumentare i posti letto per i pazienti con il coronavirus”, arrivati a quota 134 di cui 11 in terapia intensiva e altri 13 in ventilazione. Comunque l’ospedale è riuscito “a far fronte allo ‘tsunami'” dovuto alla chiusura dell’ospedale di Codogno “grazie alla collaborazione di tutti i medici infermieri e dipendenti”. Davanti all’ospedale è stata montata dalla Protezione civile una tenda per il pre-triage.

Secondo Carlo Palermo, segretario nazionale del più grande sindacato italiano dei medici ospedalieri, Anaao Assomed, “per affrontare l’emergenza da Covid-19 entro massimo dieci giorni bisogna assumere almeno 2mila medici e 5mila infermieri. Non è il momento di rinviare, serve un Provvedimento della presidenza del Consiglio per l’assunzione rapida di operatori sanitari, con un avviso pubblico da svolgere in una settimana, una selezione semplificata e un colloquio davanti al Dg della struttura ospedaliera”. Palermo indica tra i medici da assumere anche a tempo determinato sia quelli già specializzati degli ultimi 3 anni – sono 13mila – sia gli specializzandi del terzo, quarto e quinto anno come già previsto dal Milleproroghe. Scetticismo invece sull’utilizzo dei medici in pensione: “Gli over 65 sono la categoria più a rischio”.