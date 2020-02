CRONACA ORA PER ORA - I contagi sono oltre 800, di cui 191 in Veneto. A Roma, dopo i casi - guariti - della coppia cinese e del ricercatore di Wuhan, una donna è stata trovata positiva al virus e sono positivi anche marito e figlio. Niccolò, il 17enne tornato da Wuhan, è stato dimesso dallo Spallanzani. Sono ore decisive per capire cosa succederà la prossima settimana

Mentre si attende la decisione del governo – prevista in giornata – sulla riapertura o meno delle scuole nelle Regioni colpite dall’epidemia di coronavirus, sale il numero dei contagi: oltre 800 in totale, di cui 191 in Veneto e 189 in Emilia-Romagna, secondo gli ultimi dati diffusi oggi dalla Regione. E c’è un nuovo caso a Roma, il primo non importato dalla Cina: una donna di Fiumicino che aveva fatto visita ai parenti del bergamasco e si era messa in isolamento volontario al comparire dei primi sintomi. Anche il marito e la figlia dai primi test risultano contagiati. Intanto il Consiglio dei ministri, finito a notte inoltrata, ha varato una serie di misure economiche a sostegno del turismo e di imprese e cittadini dei Comuni focolaio: sospensione delle bollette fino al 30 aprile, indennità mensile fino a 500 euro, per tre mesi, ai lavoratori autonomi fermi per la quarantena e 350 milioni di euro di fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici. In più i laureati in medicina e chirurgia che non potranno sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione (rinviato causa virus) sono autorizzati a frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale.

CRONACA ORA PER ORA

12:54 – Quarto giocatore della Pianese positivo

Un quarto giocatore della Pianese, la squadra di calcio di Piancastagnaio (Siena) che milita nel campionato di serie C, è risultato positivo al Covid-19. Si trova “in isolamento nella sua abitazione ed è sotto osservazione da parte delle autorità competenti”. Nel comunicato non si specifica se il giocatore sia in isolamento domiciliare in Toscana o in un’altra regione. Degli altri giocatori due sono seguiti dai servizi sanitari toscani, un altro è in isolamento a Ravenna. In totale sono cinque i casi sospetti positivi al coronavirus all’interno della società di calcio di Piancastagnaio.

12:53 – 189 casi positivi in Emilia-Romagna, uno a Bologna

Salgono a 189 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna sulla base di 1.434 test effettuati (erano 1.277 ieri pomeriggio). E’ quanto emerge dai dai dati diffusi dalla Regione. La maggioranza delle persone positive continua a presentare sintomi modesti e più della metà sta seguendo il previsto periodo di isolamento a casa. Sono dieci i pazienti in terapia intensiva. I casi positivi rilevati sono 119 a Piacenza, 35 a Parma, 19 a Modena, 9 a Rimini, 4 a Reggio Emilia, 2 a Bologna (dove non erano ancora stati trovati casi positivi), 1 a Ravenna. I dati si riferiscono al luogo dove è stata fatta la diagnosi

12:31 – Positivi marito e figlia della donna residente a Fiumicino

“Ad oggi i primi test effettuati risultano positivi per il marito della donna e uno dei due figli”. Lo comunica il bollettino medico dell’istituto Spallanzani relativamente a due dei componenti della famiglia della donna, residente a Fiumicino, risultata positiva ieri al Coronavirus. “Il test della donna è stato confermato anche dall’istituto superiore di sanità”. Nelle prossime ore si effettueranno i test di conferma per i due familiari.

12:10 – A Borgonovo Valtidone tutti i dipendenti comunali in quarantena

A Borgonovo Valtidone, paese sulle colline del Piacentino, tutti i circa 30 dipendenti del Comune sono stati messi in quarantena per una settimana. Lo scrive il quotidiano La Libertà. Nei giorni scorsi, il sindaco, Pietro Mazzocchi e il suo vice, Domenico Mazzocchi, sono risultati positivi al coronavirus. Fino a lunedì 9 marzo nessuno dei dipendenti comunali potrà presentarsi al lavoro e anche le altre due componenti della giunta, Giulia Monteleone e Isabella Gerbi, sono in quarantena. Inoltre, per alcuni dipendenti, l’azienda sanitaria ha anche disposto il tampone, per verificare se vi sia stato o meno contagio. Ieri pomeriggio una ditta specializzata ha effettuato una sanificazione degli uffici comunali.

12:08 – Juve-Inter, altre quattro partite di Serie A e la finale di Coppa Italia rinviate a maggio

Juve-Inter e le altre quattro partite di Serie A in programma in questo fine settimana a porte chiuse saranno rinviate al 13 maggio. La Lega calcio sta per ufficializzare la decisione. Oltre al derby d’Italia slittano Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina. La finale di Coppa Italia è stata posticipata a mercoledì 20 maggio.

11:45 – #Sum si terrà a distanza

Salta #Sum, l’incontro in programma a Ivrea per ragionare di futuro ricordando Gianroberto Casaleggio nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa. L’appuntamento però non verrà cancellato completamente: si terrà “a distanza”. Le modalità non sono ancora stabilite. Davide Casaleggio e l’Associazione Gianroberto Casaleggio hanno chiesto agli esponenti del M5s chiamati ad intervenire a contribuire con un’idea. “La situazione di questi giorni ci ha convinto a realizzare un SUM#04 differente dalle edizioni precedenti. Il tema attorno a cui ci concentreremo sarà il futuro, ma in modi differenti, più digitali ed interattivi che non richiederanno la presenza fisica” è il messaggio inviato ai partecipanti.

11:44 – 43 casi positivi in Piemonte, uno solo confermato dall’Iss

Sono 43 i casi di positività al Coronavirus registrati in Piemonte. Di questi, uno solo è stato confermato dall’istituto superiore di sanità. Gli altri sono in attesa della validazione. I casi sono 35 ad Asti, 3 a Torino, 3 a Novara e 2 nel Vco. I ricoverati sono uno a Torino (all’ospedale Amedeo di Savoia), 3 al Cardinal Massaia di Asti e 3 al Maggiore della Carità di Novara. Nessuno è in terapia intensiva.

11:41 – Avvocati di Napoli: “Sospendere attività giudiziarie fino a sanificazione dei Palazzi di Giustizia”

Il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Antonio Tafuri, con un atto di diffida fatto pervenire al presidente della Corte di Appello di Napoli, al Procuratore Generale, al presidente del Tribunale dei Minorenni e alla direzione generale della manutenzione del ministero della Giustizia, ha chiesto la sospensione immediata “di tutte le attività giudiziarie attualmente in corso”, fino a quando non saranno eseguite “tutte le attività di disinfezione, ordinarie e straordinarie, dei locali sedi di Palazzi di Giustizia rientranti nella loro competenza, nonché posizionati dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani”

11:39 – De Luca: “13 casi conclamati in Campania”

Attualmente sono 13 i casi conclamati di Coronavirus in Campania. Lo ha detto in conferenza stampa il governatore Vincenzo De Luca. “Non sono ancora certificati ma sono 13” ha aggiunto. Nel dettaglio nove a Napoli, due a Caserta, uno a Vallo della Lucania (Salerno), uno nel Beneventano.

11:24 – Cà Foscari riprende la didattica per via telematica

Da lunedì 2 marzo l’Università Cà Foscari riprenderà le attività didattiche, esclusivamente con modalità telematica tramite la piattaforma Moodle di Ateneo. Le prove finali delle lauree magistrali programmate nella settimana dal 2 al 7 marzo verranno effettuate tramite modalità telematica.

11:15 – Dimesso Niccolò dallo Spallanzani

Terminati i 14 giorni di quarantena, il 17enne di Grado può tornare a casa. “È un momento emozionante, finalmente lo riportiamo a casa”, ha detto la madre. Bloccato per due volte in Cina a causa della febbre ma risultato negativo poi ai test per il coronavirus. “Finalmente questa disavventura è finita”.

10:45 – Regione Toscana: “Test solo su sospetti”

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha emesso un’ordinanza quadro per disciplinare quanto è stato disposto finora in Toscana in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il testo è stato redatto seguendo le linee dettate dal Ministero della salute, prevede che i cittadini, qualora manifestino sintomi come febbre, tosse o altri sintomi influenzali, devono rivolgersi sempre al proprio medico di famiglia per via telefonica. Se provengono da una zona rossa devono chiamare il numero verde dedicato o i numeri delle aziende sanitarie territoriali che indicheranno il percorso più adatto. Il ricorso agli ospedali, sempre tramite percorsi dedicati, viene limitato solo ai casi più gravi. I test diagnostici per la verifica della positività vengono effettuati solo ed esclusivamente sui casi sospetti, come definiti dalle disposizioni nazionali.

10:30 – Scuole chiuse in provincia di Benevento

Ieri nel Sannio, a Guardia Sanframondi, un giovane militare che già si era sottoposto all’autoquarantena, è risultato positivo al coronavirus. Per ordinanza sindacale, in diversi comuni della provincia di Benevento sono state chiuse scuole di ogni ordine e grado chiuse, manifestazioni pubbliche sospese e limitazioni alle attività commerciali fino al 7 marzo: sono alcuni dei provvedimenti adottati con ordinanza sindacale in alcuni comuni della Valle Telesina, in provincia di Benevento. I comuni interessati dai provvedimenti sono San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Castelvenere, Telese, San Salvatore Telesino e Guardia Sanframondi.

10:10 – Ref Ricerche: “Diminuzione del pil tra -1% e -3%”

Ref Ricerche quantifica la perdita di Pil tra i 9 ed i 27 miliardi. L’effetto del coronavirus sull’economia italiana viene stimato dall’Istituto in una diminuzione compresa tra -1% e -3% nel primo e secondo trimestre 2020. La stima considera l’impatto nelle regioni italiane, con effetti immediati e di più lunga durata, a seconda del settore considerato. Lombardia e Veneto, le regioni più interessate, spiega il Ref, contano per il 31% del pil italiano.

10:00 – Annullato il Festival del Giornalismo di Perugia

L’edizione 2020 dell’International Journalism Fest, in programma dal 5 aprile, è stata annullata a causa dell’emergenza coronavirus: “Ci scusiamo per i disagi, ma salvaguardare la salute e la sicurezza dei presenti è la nostra massima priorità”, spiegano sul sito dell manifestazione. “L’edizione 2021 si terrà a Perugia dal 14 al 18 aprile”.