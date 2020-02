I contagiati di Nigeria, Olanda, Nizza, Aragona, Galles, Nord Irlanda e Lituania vengono tutti dal Nord Italia. Primo caso ad Amburgo: è un uomo che lavora nel reparto di pediatria. Il presidente della Mongolia in isolamento: era rientrato dalla Cina. La Svizzera vieta eventi con più di mille partecipanti: stop anche a partite di calcio di Serie A e B. Stato di emergenza nella prefettura di Hokkaido, in Giappone. Nessuna infezione a bordo della Msc Meraviglia, attraccata in Messico

L’Italia sta facendo fronte da una settimana all’aumento dei casi di coronavirus ma ora anche altri paesi, in Europa e nel mondo, stanno progressivamente affrontando l’epidemia. E mentre la Germania certifica il raddoppio dei contagi – ora passati a 60, mentre ieri sera era di trenta – in tanti iniziano ad adottare misure precise per contenere i contagi, oltre quelle già previste per gli arrivi (o i divieti di arrivo) in aeroporto. La Svizzera, che ha proibito eventi con più di mille partecipanti fino al 15 marzo 2020, ha deciso anche di annullare il Salone dell’Auto di Ginevra, evento che attira tradizionalmente al Palaxpo migliaia di persone e che avrebbe dovuto aprire al pubblico dal 5 al 15 marzo. Anche la Swiss Football League si adegua risponde all’ordine del Consiglio federale e rimanda tutte le partite di Serie A e B a una data indefinita.

Riducono drasticamente i collegamenti con l’Italia anche British Airways, Brussels Airlines e Easyjet, mentre i nuovi casi registrati in Olanda, Nizza, Aragona, Galles, Nord Irlanda e Lituania vengono tutti dal Nord Italia. I contagi arrivano anche in Africa: dopo il caso di uno straniero malato e guarito al Cairo, un altro caso è stato registrato in Nigeria. Riguarda è un italiano rientrato da Milano il 25 febbraio che è ricoverato ricoverato in ospedale nello stato di Lagos “in condizioni stabili e senza sintomi preoccupanti”. Emergono anche i primi casi in altri Paesi nel mondo: in Nuova Zelanda, che nei giorni scorsi ha approvato una serie di misure restrittive per chi proviene dalle zone del contagio, trovato positivo un uomo di 60 anni arrivato mercoledì dall’Iran e attualmente ricoverato nell’ospedale di Auckland. Il presidente della Mongolia finisce in quarantena dopo il ritorno dalla Cina e il Giappone registra due nuove vittime. Cancellate anche le ultime due tappe ciclistiche degli Emirati arabi Uniti Tour dopo che “due membri italiani dello staff di una delle squadre che partecipano al Tour sono risultate positive al test del coronavirus”. Organizzatori, partecipanti, membri dello staff e chiunque sia venuto in contatto con i due corridori italiani stanno adesso effettuando il test per verificare che non siano stati contagiati.

Tagli delle compagnie aeree – British Airways cancellerà voli per l’Italia tra il 14 e il 28 marzo: a essere interrotti sono 56 voli di andata e ritorno, da Heathrow e Gatwick, con destinazione diverse città italiane tra cui Milano, Bologna, Venezia e Torino. I collegamenti con Seul, capitale della Corea del Sud, saranno effettuati un giorno sì e uno no e sono cancellati sei voli per Singapore fino al 15 marzo. Cancellazioni in vista anche per EasyJet che visto il calo della domanda sul Nord Italia comunica di “cancellare alcune frequenze, in particolare su rotte da e per l’Italia, pur continuando a monitorare la situazione e adattando il nostro programma di voli alla domanda”. Stessa scelta per Brussels Airlines, che ha annunciato di avere ridotto del 30% la frequenza dei suoi voli per alcune delle sue destinazioni in Italia per le prossime due settimane. La decisione – si legge in una nota della compagnia – riguarda i voli su Linate, Malpensa, Roma, Venezia e Bologna, tra il 2 ed il 14 marzo. “La capacità sulle rotte italiane per marzo è stata significativamente ridotta attraverso un mix di cancellazioni e il cambiamento della dimensione degli aerei e ulteriori riduzioni di capacità saranno attivate nei prossimi giorni. Ci attendiamo di attuare una riduzione di capacità anche attraverso il nostro più ampio network a corto raggio”, ha fatto sapere Iag, il gruppo che controlla British Airways e Iberia, nella nota sui risultati 2019.

Olanda – Contagiata una persona a Tilburg, nel sud, che era rientrata da poco dal nord Italia e c’è anche il primo caso ad Amburgo. È un uomo che lavora nel reparto di pediatria dell’ospedale universitario della città, nel distretto di Eppendorf.

Lituania – Un donna contagiata: era tornata da Verona il 24 febbraio ed è ricoverata in isolamento a Siauliai, senza febbre né sintomi evidenti della malattia.

Francia – Primo caso anche a Nizza che riguarda una donna rientrata da Milano.

Spagna – Primo caso segnalato anche in Aragona: è una donna di 26 anni di Saragozza rientrata da Milano e risultata positiva al test. Attualmente si trova in isolamento nella sua abitazione e presenta sintomi lievi, riferiscono le autorità spagnole.

Regno Unito – Primi casi anche in Galles e Irlanda del Nord: si tratta di persone rientrate dall’Italia.

Spagna – Salgono a 32 i casi di persone contagiate dal coronavirus in Spagna. Lo riporta El Mundo precisando che la zona più colpita è quella di Valencia dove ci sono otto infetti. A Madrid cinque, sei alle Canarie, uno alle Baleari, sei in Andalusia, uno in Aragona, due in Castilla y Leon.

Svizzera – Secondo contagio accertato: il paziente era stato a Milano. A causa del crescente numero di casi, il governo federale ha ordinato oggi a Berna l’annullamento di tutte le manifestazioni con più di 1000 persone. Il divieto entra in vigore immediatamente e vige almeno fino al 15 marzo 2020, ha riferito oggi l’agenzia di stampa svizzera Keystone-Ats. Non si potranno quindi tenere, in particolare, il carnevale di Basilea e il salone dell’auto di Ginevra, precisano i media svizzeri. Accertato secondo contagio nel cantone di Zurigo: un uomo di 45 anni è risultato positivo ai test all’ospedale del Triemli. L’uomo è stato a Milano la settimana scorsa e le persone entrate in stretto contatto con lui sono state poste in quarantena, come hanno comunicato oggi le autorità cantonali. Il 19 febbraio l’uomo è stato nel capoluogo lombardo per un breve soggiorno e ha lamentato i primi sintomi il 23 febbraio. Risultato oggi positivo al test all’ospedale del Triemli, è stato posto in isolamento. Le autorità precisano che non c’è alcun legame con il primo caso segnalato ieri nel cantone, una donna di 30 anni che si trovava a Milano una settimana fa. Stop anche a partite di Calcio di Serie A e B. “La Swiss Football League informerà sull’ulteriore corso del campionato in stretta consultazione con le autorità e i club nella prossima settimana. A causa delle pressanti scadenze e per poter continuare il campionato in un quadro regolare, dovranno essere considerati i giochi a porte chiuse. Allo stesso tempo devono essere presi in considerazione anche gli interessi economici dei club”.

Regno Unito – Morto un britannico che si trovava a bordo della nave da crociera Diamond Princess trovato positivo al coronavirus. Salgono a 17 i contagi: nelle ultime ore sono stati segnalati la prima infezione in Irlanda del Nord e – stamattina – la prima in Galles, entrambi su persone provenienti dall’Italia settentrionale (nel primo caso via Dublino), come riferisce la Bbc. Le autorità sanitarie locali gallesi e nordirlandesi hanno assicurato di aver preso “tutte le misure appropriate” per contenere la diffusione del virus.

Grecia – Sospese tutte le gite scolastiche all’estero. Nel Paese è stato accertato intanto il quarto caso, ad Atene: si tratta di una donna di 36 anni che ha viaggiato di recente nelle aree più colpite del nord Italia, riferiscono i media greci. Molte scuole dell’Attica, la regione della capitale, sono state chiuse per motivi precauzionali, ha aggiunto, spiegando che lo stop ai viaggi è stato imposto per l’impossibilità di tracciare i contatti delle scolaresche con persone infette. Tsiodras ha anche detto che al momento “non è necessaria” la sospensione di altri eventi pubblici, a parte quella già decisa delle sfilate di Carnevale (nel calendario ortodosso finisce il 2 marzo). Il professore ha anche spiegato che una delle maggiori sfide a livello internazionale sono i focolai la cui origine non è stata chiarita. “Esistono fenomeni di trasmissione senza una chiara fonte”, ha notato.

Bielorussia – Registrato il primo caso. E’ uno studente iraniano rientrato la settimana scorsa passando per l’Azerbaigian. il ministero della Salute ha precisato che le sue condizioni sono “soddisfacenti” e ha annunciato che d’ora in avanti saranno sottoposti a controlli tutte le persone in arrivo dall’Italia, dall’Iran e dalla Corea del Sud oltre che dalla Cina.

Nigeria – “Il cittadino italiano” trovato col coronavirus in Nigeria “si è ammalato il 26 febbraio”, quindi mercoledì, ha detto il Governo dello Stato federale nigeriano di Lagos. Confermando che era entrato da Milano martedì, il testo riporta che l’uomo era andato in Nigeria “per una breve visita di affari”. Lagos, ‘capitalè commerciale ed economica della Nigeria, è una città da oltre 16 milioni di abitanti (dato 2015). Il Paese dell’Africa centro-occidentale è il più popoloso del continente.

Mongolia – Il presidente della Mongolia Khaltmaagiin Battulga è stato messo in quarantena a Ulaanbaatar dopo essere rientrato da un viaggio in Cina. Lo rende noto l’agenzia di stampa locale Akipress, spiegando che la misura è stata adottata in via precauzionale per contenere la diffusione del coronavirus. Battulga è stato il primo capo di Stato a recarsi in Cina dallo scoppio dell’epidemia di coronavirus. Durante il suo viaggio, ha incontrato a Pechino il presidente cinese Xi Jinping, con il quale ha discusso dei mezzi per contenere la diffusione del virus.

Giappone – Due vittime. Proclamato lo stato di emergenza nella prefettura di Hokkaido. Il governatore della prefettura, Naomichi Suzuki, ha dichiarato lo stato d’emergenza in risposta alla diffusione del nuovo coronavirus. Lo ha riferito l’Nhk, il servizio pubblico radiotelevisivo giapponese. Suzuki ha anche chiesto agli abitanti di rimanere in casa nel fine settimana.

Iran – Altri 4 parlamentari iraniani sono stati contagiati Sono gli unici risultati positivi su 30 parlamentari controllati nelle scorse ore, ha aggiunto Wakili. Al momento nel paese i contagiati sono 245, le vittime 29.

Messico – “Msc Crociere – scrive la compagnia in una nota – ha appena ricevuto dalle autorità sanitarie messicane la conferma ufficiale che, anche a seguito dei test medici effettuati dalle medesime autorità durante la notte, a bordo di Msc Meraviglia a Cozumel non vi sono casi di coronavirus (Covid-19), ma solo due casi di semplice influenza stagionale. Le autorità locali hanno quindi autorizzato lo sbarco di tutti i passeggeri presenti a bordo per visitare la località turistica”.

Bahrein – In tutto 36 contagi.

Taiwan – Due nuovi casi di coronavirus. I nuovi dati confermati dalle autorità dell’isola parlano di 34 contagi in totale. Gli ultimi due casi riguardano un trentenne che è stato a Osaka, in Giappone, tra il 17 e il 22 febbraio e che il 25 ha lamentato i primi sintomi e una cinquantenne che, ricoverata dal 14 febbraio, ha mostrato i primi sintomi il 21. La donna, sottolineano le autorità, non ha mai lasciato l’isola. A Taiwan una persona è morta a causa del Covid-19 e nove persone che erano state contagiate sono guarite.

Iran – Altre 8 persone sono morte nelle ultime 24 ore, portando il totale delle vittime a 34. Il numero dei contagiati è salito inoltre a 388, cioè 143 in più di ieri. Lo riferisce il ministero della Salute di Teheran.

Kenya – Il giudice keniota James Makau ha sospeso per 10 giorni i voli tra il Kenya e la Cina e ha ordinato al governo di preparare un “piano di emergenza per la prevenzione, la sorveglianza e la risposta al coronavirus”. Lo riporta Bbc Africa ricordando la revoca della sospensione – decisa lo scorso 11 febbraio – che ha portato mercoledì all’atterraggio di un volo China Southern Airlines dalla rotta Guangzhou-Changsha-Nairobi con 239 passeggeri a bordo cui è stato consigliato l’auto-isolamento per 14 giorni. L’iniziativa ha generato sconcerto in molti kenioti, che hanno espresso online i propri dubbi sull’opportunità di accogliere passeggeri provenienti dalla Cina. La Law society of Kenya ha quindi chiesto di sospendere nuovamente i voli e la magistratura si è espressa a favore della società legale. Il piano ordinato al governo keniota contro il coronavirus deve essere presentato in tribunale per un controllo.

Libano – Sospeso l’ingresso ai viaggiatori in arrivo da Italia, Iran, Cina e Corea del Sud. L’agenzia precisa che la misura non si applica ai libanesi e agli stranieri residenti in Libano.