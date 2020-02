In Gran Bretagna la quarantena è obbligatoria per chi proviene dai comuni italiani isolati. Italiano contagiato a Tenerife: 1000 persone in quarantena in albergo. In Corea del Sud test su oltre 200mila fedeli della Chiesa di Gesù Shincheonji nella città di Daegu, a cui è riconducibile circa il 60% del casi certi di infezione

Dopo la circolare dell’Europarlamento e le misure stabilite dalla Francia, oggi anche la Gran Bretagna reagisce alla catena di contagi in Italia e fissa regole severe per chi proviene da Lombardia e Veneto: impone “l’auto-isolamento” per 14 giorni a scopo precauzionale a tutti coloro che arrivano arrivano dal nord (a nord di Pisa, Firenze e Rimini) e che presentano sintomi “anche leggeri” d’un potenziale contagio da coronavirus. La quarantena obbligata vale anche per chi non ha sintomi di sorta, per lo stesso periodo di tempo, per tutti coloro che arrivino dai paesi della Lombardia e del Veneto isolati su decisione del governo italiano. Intanto un albergo a Tenerife, dove risiedeva il turista italiano risultato positivo al test del coronavirus, è stato messo in quarantena: all’interno oltre mille persone. L’uomo ora è all’ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria dove è stato trasferito dalla clinica del Quiron, nel sud di Tenerife, dove è stato ricoverato fino a quando è risultato positivo al test. La Bulgarian Airlines, compagnia di bandiera di Sofia, sospende tutti i voli da e per Milano, mentre il Kuwait è il primo paese nel mondo a sospendere tutti i voli da e per l’Italia oltre che Corea del Sud e alla Thailandia.

La quarantena nel Regno Unito – Quella anche in assenza di sintomi è stata estesa dal governo britannico, oltre che a chi arriva nel Regno Unito dalla provincia cinese dell’Hubei, epicentro dell’infezione da coronavirus, anche a tutti coloro che vi siano arrivati a partire dal 19 febbraio dall’intero Iran, dalle aree della Corea del Sud indicate da Seul a rischio e dalle aree “in isolamento dell’Italia settentrionale così come indicato dal governo italiano”. Mentre la quarantena in caso di sintomi di qualunque entità, viene estesa per chi sia arrivato nel Regno dal 19 febbraio da tutta l’Italia settentrionale (indicata dal Foreign Office da una linea che passa subito a nord di Pisa, Firenze e Rimini), oltre che da Vietnam, Cambogia, Laos e Myanmar. All’interno del Regno Unito – prosegue il Foreign Office nelle sue linee guida, citando dati aggiornati a ieri delle autorità sanitarie britanniche – finora sono state testate 6536 persone in totale per sospetti da coronavirus, con 9 casi positivi e 6527 negativi.

Bulgarian Airlines sospende tutti i voli per Milano fino al 27 marzo – La compagnia nazionale bulgara, la Bulgarian Air, ha sospeso tutti i suoi voli da e per Milano fino al 27 marzo. Tutti i passeggeri dei voli cancellati possono chiedere il rimborso completo dei biglietti o cambiare la data del viaggio senza costi aggiuntivi, si legge in una nota della compagnia aerea. Gli specialisti, intanto, invitano a una maggiore cautela ma non drammatizzano. “Le relazioni tra Bulgaria e Italia sono molto più intense di quelle con la Cina – ha detto oggi ai giornalisti il dott. Anghel Kancev, vicepresidente del Centro nazionale di crisi, istituito per combattere l’epidemia di Covid 19 e impedire che l’infezione si diffonda in Bulgaria -. Il primo controllo che viene effettuato negli aeroporti si applica a tutti gli arrivi, soprattutto dall’Italia, sul nostro territorio. Ora, a seguito degli sviluppi in Italia, dobbiamo intensificare i controlli anche alle frontiere terrestri per non consentire la diffusione della malattia nel nostro Paese”. Il Centro nazionale di crisi è stato istituito ieri a Sofia in una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza presso il Consiglio dei ministri. “Sono trentasette a settimana i voli dall’Italia verso la Bulgaria, viaggiano tra 4.000 e 5.000 persone. Non ha senso sottoporre tutti ai test per il Covid 19 se non ne hanno sintomi”, ha aggiunto Kancev. Commentando la diffusione del coronavirus in Italia, Kancev, ha rilevato che ci sono molte persone che, specialmente durante la stagione influenzale, mostrano sintomi di influenza, ma questo non dovrebbe essere un motivo per il panico”. Kancev ha spiegato che non tutte le aree in Italia sono rischiose e che non è necessario che tutte le persone che sono state nel Paese siano sottoposte ai test.

Corea del Sud – Il governo sudcoreano vuole fare i test sulla positività al coronavirus agli oltre 200.000 fedeli della Chiesa di Gesù Shincheonji, culto fondato nel 1984 dal pastore Lee Man-hee che ha sede nella città di Daegu e a cui è riconducibile circa il 60% del casi certi di infezione. I leader della chiesa, scrive la Yonhap, hanno accettato di fornire alle autorità l’elenco dei fedeli stimati in 215.000. Il focolaio è partito da una donna di 61 anni (“paziente n.31”), molto attiva nella comunità religiosa, che è risultata un “super diffusore”.

Kuwait – Ha sospeso tutti i voli da e per l’Italia, la Corea del Sud e la Thailandia, a causa del diffondersi dell’epidemia di coronavirus in questi tre paesi. È il primo paese a far scattare un provvedimento del genere contro l’Italia. Tutti gli stranieri che hanno visitato questi paesi nelle ultime due settimane non potranno entrare in Kuwait. E non verranno emessi nuovi visti. Per i kuwaitiani di rientro sarà necessaria una quarantena.