La quiete è durata 72 ore. A tre giorni dall’esplosione dell’emergenza legata al Coronavirus, si sono incendiati i rapporti tra la Regione Lombardia e il governo di Giuseppe Conte. La miccia è rappresentata dalle parole del premier, che ieri si era detto “pronto a misure che contraggono le prerogative dei governatori” se il coordinamento tra i sistemi sanitari nazionali non fosse riuscito a contenere il virus. Ipotesi contestata a stretto giro sia dal governatore della Lombardia, il leghista Attilio Fontana, che da quello della Liguria, l’ex forzista Giovanni Toti. Nel giorno in cui il presidente del consiglio vede i presidenti delle Regioni, Palazzo Chigi ha provato a gettare acqua sul fuoco facendo sapere che il premier è “pienamente soddisfatto” della collaborazione con gli amministratori locali. Predicano unità anche componenti dell’esecutivo. “Stop immediato a ogni polemica. In queste ore non ci possono essere maggioranza e opposizione, destra e sinistra, regioni e governo. Dobbiamo solo tutti insieme lavorare per proteggere le persone e superare l’emergenza. Il resto dopo”, ha twittato il ministro dei Beni Culturali, il dem Dario Franceschini. “L’emergenza coronavirus è una sfida di tutti. Il Paese sia unito. Occorre la massima collaborazione istituzionale”, ha detto invece il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Fontana: “Da Conte parole infondate e inaccettabili”- A infastidire il Pirellone, però, è stata un’altra affermazione del premier, che sempre ieri sera aveva parlato di virus partito da “un focolaio e di lì si è diffuso anche per una gestione di una struttura ospedaliera non del tutto secondo i protocolli prudenti che si raccomandano in questi casi e questo ha contribuito alla diffusione. Noi proseguiamo con massima cautela e rigore”. “Spero che queste uscite siano una voce scappata, senza rendersi conto, oppure vuol dire che il governo inizia ad essere fuori controllo”, attacca il leghista Fondana. Quelle del premier, sostiene il governatore ai microfoni di Radio Anch’io, sono “dichiarazioni infondate e inaccettabili”.

Il premier: “Non è il momento delle polemiche” – A Fontana replica il premier, poco prima di cominciare la riunione con tutti i governatori: “Non è il momento delle polemiche. Il nostro sistema sanitario è eccellente ovunque. Dobbiamo lavorare per l’effetto contenitivo, dobbiamo lavorare, le polemiche non mi interessano. Sono fiducioso perché tutti i presidenti si sono dimostrati disponibili alla collaborazione. Ce la faremo lavorando tutti insieme con l’obiettivo unico che è quello della salute dei cittadini. Quindi no a drammatizzazioni o allarmismi, dobbiamo agire per contenere il disagio”. Il governatore lombardo, però, controreplica: “Io sono stato zitto finora, ho accettato che si tacesse, però se accusano il sistema sanitario lombardo, allora non posso più tacere. Noi avevamo proposto un mese prima che scoppiasse l’epidemia di essere messi nelle condizioni di aumentare i controlli, di mettere in quarantena tutti gli studenti che rientravano dalla Cina. Siamo stati accusati di essere razzisti, di voler diffondere il panico. Il presidente del Consiglio disse in quell’occasione fidatevi di me, ci penso io. Allora ora non può dire che siamo noi i responsabili”. Per il governatore leghista “se il premier si mette ad accusare le Regioni, significa che sta seguendo un’altra strategia. È la strategia della disperazione. Probabilmente sta cercando di attaccare altri per cercare di sviare l’attenzione“.

L’assessore Gallera: “Conte non conosce i protocolli” – Ancora più duro è l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, secondo il quale quella di Conte è “una dichiarazione inaccettabile da una persona ignorante, perché ignora assolutamente quali erano e sono i protocolli definiti dall’Istituto Superiore di Sanità. Noi abbiamo seguito pedissequamente ciò che era stato determinato dall’ISS e le linee guide del Ministero”. Ai microfoni di Agorà su Rai Tre, l’esponente di Forza Italia attacca Palazzo Chigi: “Il problema è che il Presidente del Consiglio non conosce i protocolli e getta la palla in tribuna per coprire delle falle gigantesche di un sistema di protezione Civile nazionale che non sta dando alcun tipo di risposte ai problemi organizzativi e gestionali che avrebbero dovuto prevedere e predisporre. Noi veniamo in maniera ignobile attaccati da un presidente del Consiglio che non sapendo di cosa parla dice che noi non seguiamo i protocolli, quando Regione Lombardia i protocolli non solo contribuisce a livello nazionale a realizzarli, ma li segue in maniera puntuale”. Già in un’intervista alla Stampa l’assessore lombardo aveva messo nel mirino la presidenza del consiglio: “Sono assolutamente stupito di questa affermazione del presidente Conte. Francamente spero non sia vera. Noi ci siamo mossi sempre esclusivamente sulla base delle indicazioni definite dal ministero e dal Consiglio superiore della Sanità“. Alle critiche per essersi fatti sfuggire il “paziente zero” e il primo focolaio d’infezione Gallera replica: “Vorrei ricordare invece che il nostro sistema sanitario, in meno di tre ore giovedì sera, dalle 21, momento in cui è scattato l’allarme, ha individuato il supposto paziente zero. E per farlo abbiamo dovuto risalire almeno 200 contatti diretti che sono stati tutti sottoposti a controlli e abbiamo preso in carico 172 persone. Ora se questo al governo sembra una falla a noi è sembrato di aver dimostrato un’efficienza straordinaria, tanto che ce lo ha riconosciuto anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il presidente Mattarella”. Leggi Anche Coronavirus – La diretta: primo contagio al Sud, è donna bergamasca in vacanza a Palermo. Caso sospetto a Firenze

Il governo vede i presidenti delle Regioni – Palazzo Chigi ha diffuso una nota per sottolineare che “il Presidente Conte, come ribadito tutti i giorni, è pienamente soddisfatto del livello di collaborazione sin qui attuato con i Presidenti delle Regioni interessate nella gestione della emergenza sanitaria. Il coordinamento tra i vari livelli istituzionali funziona molto bene ed è fondamentale per riuscire a contenere nel migliore dei modi questa emergenza. Così è stato ad oggi e così, è l’auspicio, dovrà essere anche in futuro con tutte le Regioni, con le quali bisogna essere pronti a creare iniziative ancora più coordinate laddove fosse necessario”. Il comunicato della presidenza del consiglio viene diffuso mentre nella sede della protezione civile è in corso la riunione con i governatori delle Regioni collegati in videoconferenza per fare il puto sulla siutazione Coronavirus. Oltre al premier e al capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, a via Vitorchiano ci sono ministri Speranza, Boccia, Manfredi, Guerini, Provenzano, D’Incà, Franceschini, Bellanova, Patuanelli, Bonafede, Spadafora, Di Maio, Lamorgese, De Micheli, Bonetti, Gualtieri, Azzolina, Fraccaro e Dadone. Tutti i governatori sono collegati in videoconferenza. Alle 19 e 30, invece, ci sarà un Consiglio dei ministri con all’ordine del giorno solo leggi regionali. Non si dovrebbero essere, salvo sorprese, misure sull’emergenza Coronavirus.