“In questo disastro terribile, l’unico risvolto positivo è questo, che le aziende si arrendono a un vantaggio evidente: il telelavoro”, così il sociologo Domenico De Masi a Sono le Venti, il programma di informazione di Peter Gomez in onda sul Nove, commentando l’opzione dello smart working, scelta da molte aziende di Milano. “In questo momento è un angolo di salvezza. Lavoreranno da casa, come dall’ufficio anzi si accorgeranno che in meno tempo potranno fare più cose”, continua De Masi, sottolineando che questo sarà un vantaggio anche per le città.

