Tre rapinatori a volto coperto si sono portati a casa circa 60 pacchi di rotoli di carta igienica per un valore complessivo di circa 200 euro. Succede a Hong Kong, dove il panico da contagio di coronavirus è legato al timore della carenza di beni di prima necessità, che spesso comporta la possibilità di acquistare soltanto beni di bassa qualità. Il bottino era fuori da un supermercato a Mong Kok, dove doveva essere scaricato. Uno degli assalitori era armato di coltello. Secondo il South China Morning Post, due persone sono state arrestate, mentre la polizia è ancora alla ricerca del terzo complice. Nell’ex colonia britannica, scossa da mesi di proteste, sono 58 le persone contagiate dal nuovo coronavirus.

La popolazione di Hong Kong teme gli effetti della chiusura di alcuni confini con la Cina continentale, annunciata dalle autorità per limitare la diffusione del coronavirus. Una decisione che, spiega Cnn, ha scatenato il panico: i cittadini si sono precipitati nei supermercati svuotandoli e facendo scorta dei prodotti più a rischio tra cui “rotoli di carta igienica, riso, disinfettante per le mani e altri prodotti per la pulizia”. A nulla sono valsi i messaggi rassicuranti delle autorità e sono tanti i video che online mostrano folle di persone “in lotta” per accaparrarsi rotoli di carta igienica. Gli effetti dell’acquisto compulsivo, ha spiegato all’emittente pubblica Rthk Gilly Wong, capo dell’Unione dei consumatori di Hong Kong, sono stati l’aumento del costo dei rotoli e la fine delle offerte scontate.