L'immobile era intestato ai due figli dell'indagato, che è amministratore di varie società e ha cartelle esattoriali per oltre 100 milioni di euro derivanti da frodi carosello tra l'Olanda, la Germania e l’Italia. Suso, Pinilla e gli altri sportivi che hanno soggiornato lì non sapevano che l'affitto era in nero

Era evasore totale e risultava nullatenente, ma dal 2014 metteva in affitto in nero una lussuosa villa con piscina a Genova per la cifra di mille euro al giorno. La guardia di Finanza ha scoperto una “sistematica ed abituale locazione dell’immobile” agli utenti della piattaforma AirBnb e a noti calciatori. Hanno passato lì le loro vacanze anche diversi calciatori: Mauricio Ricardo Pinilla Ferrera (attaccante del Coquinbo Unido, passato dal Palermo, Genoa e Cagliari), Suso (Milan e Genoa), Lucas Ariel Ocampos (attaccante del Siviglia e della nazionale argentina, ha giocato nel Milan e Genoa) e Jules Olivier Ntcham (centrocampista Celtic e della nazionale Under-21 francese, ha giocato nel Genoa). Secondo quanto emerge delle indagini, gli sportivi non sapevano che l’affitto era in nero. I contatti venivano presi dai loro procacciatori o dallo staff con la società dell’imprenditore proprietario dell’immobile.

L’indagine è nata da una rafforzata azione di contrasto all’economia illegale, attraverso controlli in materia di affitti nelle località più famose della riviera. La villa si trova all’interno del comprensorio della Pineta di Arenzano, nel ponente di Genova, una delle zone più rinomate della riviera ligure. L’uomo al quale è stata sequestrata la villa è amministratore di varie società ed è gravato da cartelle esattoriali per oltre 100 milioni di euro, derivanti da frodi carosello tra l’Olanda, la Germania e l’Italia. L’immobile, in grado di ospitare 12 persone, è dotato di piscina ed era stato appositamente schermato, al fine di evitare aggressioni patrimoniali.

La verifica fiscale si è conclusa con la constatazione di redditi da locazioni non dichiarati per oltre 400mila euro ed Imu e Tasi per 70mila euro. È stato poi richiesto all’autorità giudiziaria genovese il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell’immobile. La villa era nell’effettiva disponibilità dell’indagato, ma è intestata ai suoi due figli, cosa che ha fatto sorgere l’ipotesi di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.