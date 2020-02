Un inseguimento ad alta velocità tra i carabinieri della stazione di Fiorano Modenese (Modena) e un 42enne a bordo di una Yaris. L’uomo non si è fermato all’alt dei militari e, come si vede nel video, ha proseguito per diversi chilometri fino ad abbandonare l’auto a Sassuolo a causa del traffico. Tra i carabinieri e il pusher (trovato con 149 grammi di cocaina suddivisi in 103 dosi) è nata una colluttazione con calci e pugni. L’uomo è finito in manette per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.