A parlare chiaramente di rischi per la maggioranza è la ministra Teresa Bellanova. Giachetti e Nobili evocano una mozione di sfiducia per il ministro della giustizia. Il capo politico M5s: "Crisi? Si faccia secondo modi e procedure istituzionali. A quel punto gli italiani sapranno chiaramente chi vuole fare il loro interesse e chi no"

La spaccatura sulla prescrizione mette a rischio la tenuta del governo Conte 2. Dopo giorni di minacce a usare senza mezzi termini il verbo “rischiare“, collegato alla tenuto dell’esecutivo, è la ministra Teresa Bellanova. “Se il governo insiste sulla prescrizione così com’è, sì. Rischia”, ha risposto la titolare delle politiche agricole e vapo delegazione di Italia Viva nell’esecutivo, alla domanda diretta di Giovanni Minoli su Rai Radio1. Secondo Bellanova sulla prescrizione “la mediazione di Conte non basta”. Per la verità dopo l’intervento del premier, venerdìì scorso Pd, M5s e Leu hanno trovato la mediazione sulla proposta di Federico Conte, deputato del partito di Pietro Grasso, che prevede una rivisitazione della riforma Bonafede, entrata in vigore l’1 gennaio scorso.

I renziani, però, si sono sfilati dall’accordo, dicendosi disponibili ad accettare solo un rinvio tout court dell’entrata in vigore della riforma Bonafede. E oggi, dopo un week end di relativa calma, sono tornati ad alzare i toni. Già prima che Bellanova parlasse di rischi per l’esecutivo, alcun esponenti di Italia viva hanno parlato esplicitamente di mozione di sfiducia ad personam per il ministro della giustizia dei 5 stelle. “Noi andremo fino in fondo contro il blocco della prescrizione, contro questa riforma che riteniamo liberticida. Se siamo anche disposti a far cadere il governo? Stasera avremo la riunione dei gruppi, dovremo decidere cosa fare. Quello che posso dire è che se loro, ed in particolare Bonafede, vogliono continuare con una forzatura di questo tipo certamente, al di là di quello che succederà col governo, il ministro Bonafede si troverà una bella mozione di sfiducia, questo è pacifico“, ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Roberto Giachetti. Concetti ripetuti poco dopo da Luciano Nobili, durante l’inaugurazione della prima sede romana di Italia viva a nel centro storico di Roma, in via dei Cappellari, già del Pci, poi di Ds, Pds e Pd: “Se presenteremo una mozione individuale a Bonafede? Stasera ci riuniamo e vediamo. Certo useremo tutti gli strumenti a nostra disposizione”. Concetto ripetuto da fonti del partuito: “Se ci sarà la richiesta di un voto di fiducia sul Governo, Iv rilancerà sulla mozione di sfiducia al Senato dove Renzi è convinto di portare tutti i voti di Iv, le opposizioni (difficile ipotizzare il soccorso azzurro proprio sulla giustizia) e qualcuno anche del Pd. Il ministro Bonafede sarebbe costretto a dimettersi”.

A difendere il ministro della giustizia è il capo politico del M5s Vito Crimi: “Qualcuno oggi tra le fila di Italia Viva chiama in causa il ministro Bonafede con accenti totalmente fuori luogo. Gli attacchi e le costanti minacce sono inaccettabili: se intendono aprire la crisi di governo lo si dica chiaramente e si faccia secondo modi e procedure istituzionali. A quel punto gli italiani sapranno chiaramente chi vuole fare il loro interesse e chi no”. Crimi definisce “di buon senso” l’accordo raggiunto tra Pd, M5S e Leu. Già in mattinata, però, Matteo Renzi aveva cominciato a pronunciare la parola “crisi” legandola al dibattito sulla prescrizione: “Al momento c’è una soluzione intelligente per prendere tempo e approfondire le varie mediazioni. Si chiama Lodo Annibali, è un emendamento del Mille Proroghe e serve per approfondire i temi in discussione. Se invece si vuol fare un pasticcio da azzeccagarbugli, che secondo ex presidenti della Consulta è chiaramente incostituzionale, noi non lo votiamo. Tutto qui, semplice no? E dire che basterebbe approvare il Lodo Annibali. Ma rischiare una crisi, per alcuni dei nostri ex riformisti ora giustizialisti, è meglio che dare ragione a Italia Viva”. L’ex premier stasera riunirà i suoi parlamentari a Palazzo Giustiniani: “Noi non molliamo nemmeno di un centimetro. Dicono che io mi fermo per aspettare le nomine. Si vede che non mi conoscono”.

In giornata Italia Viva ha ritirato gli emendamenti presentati in commissione al Milleproroghe, salvo quelli all’articolo 8, in tema di giustizia, e 35, sulle concessioni autostradali e il passaggio temporaneo della gestione all’Anas, in caso di revoca. Fra gli emendamenti dei renziani è quindi rimasto proprio il lodo Annibali, che chiede lo slittamento di un anno dell’entrata in vigore della riforma sulla prescrizione, e quello per la cancellazione dell’articolo del Milleproroghe che introduce nuove norme sulle revoche delle concessioni autostradali. Insomma: il partito dell’ex segretario del Pd intende dare battaglia su due provvedimenti fondamentali per l’esecutivo.

E mentre i renziani riaprono il fuoco in maggioranza, il governo deve ancora decidere in che modo varare il lodo Conte bis sulla prescrizione. Si ragiona sulla presentazione di un emendamento al Milleproroghe che assorbisca la mediazione tra M5S, Pd e Leu. Secondo quando sottolineano fonti della maggioranza la decisione a riguardo arriverà probabilmente nella giornata di domani, in occasione di un Consiglio dei ministri che potrebbe essere convocato nelle prossime ore. In queste ore sono diversi i contatti tra gli uffici legislativi del governo che si occuperanno della composizione dell’emendamento sul lodo Conte bis. Non si esclude tra l’altro che il governo potrebbe anche informare il Quirinale della sua decisione dato che, sull’ammissibilità dell’emendamento, resta più di un’incognita.

La mediazione trovata da dem, 5 stelle e Leu, in pratica, mixa lo stop della prescrizione dopo il primo grado – in vigore con la riforma Bonafede – e il lodo Conte 1, quello proposto dal premier, che faceva distinzione tra condannati e assolti in primo grado: per questi ultimi non c’era lo stop dei termini, ma una sospensione di due anni. Il lodo Conte bis mantiene lo stop dopo la condanna in primo grado per i condannati e lo fa diventare definitivo solo dopo una seconda condanna in appello. Se invece un imputato condannato in primo grado viene assolto in secondo, avrà indietro il tempo che è stato congelato in precedenza. In pratica, se con la sentenza di condanna in primo grado il tempo si ferma, quello stesso tempo viene restituito all’imputato in caso di sentenza di assoluzione in appello. In questo caso, non solo i termini per la prescrizione riprendono a decorrere, ma all’imputato viene reso il termine trascorso – e bloccato – tra la sentenza di primo grado di condanna e la sentenza di secondo grado di assoluzione. Per gli assolti in primo grado rimane la sospensione di due anni.