Sinisa Mihajlovic è stato dimesso venerdì mattina dall’Istituto di Ematologia Seragnoli dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla terapia antivirale per la quale era stato ricoverato. Secondo i medici che lo hanno in cura “le condizioni del paziente sono molto buone“. Il tecnico del Bologna a luglio ha annunciato di avere una leucemia in fase acuta, ma non ha lasciato il suo ruolo di allenatore. Venerdì sera all’Olimpico la squadra del tecnico serbo affronterà la Roma, ma non si sa ancora se lui sarà in panchina.