Dagli oltre 500 morti per asfissia nel disastro di Balvano, in provincia di Potenza, quando nel ’44 un treno rimase intrappolato in una galleria, ai casi più recenti di Viareggio (32 vittime, 2009), Andria e Corato (23 vittime, 2016) e Pioltello (tre vittime, 2018). Sono i casi più gravi di incidenti ferroviario in Italia negli ultimi 75 anni. Questa mattina, un nuovo disastro in provincia di Lodi in cui hanno perso la vita i due macchinisti.

