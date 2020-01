Per il campione austriaco si tratta della terza finale in un Grande Slam. Le altre due le aveva giocate e perse al Roland Garros nel 2018 e nel 2019. All'ultimo atto trova il serbo numero 2 al mondo che in Australia ha già trionfato 7 volte

Dominic Thiem è il secondo finalista dell’Australian Open. Venerdì l’austriaco, numero 5 al mondo, ha battuto il tedesco Alexander Zverev in quattro set: 3-6, 6-4, 7-6 (7-3), 7-6 (7-4), giocati in 3 ore e 42 minuti. Per Thiem è la terza finale di un Grande Slam: le altre due al Roland Garros nel 2018 e nel 2019, perse entrambe. “Sapevo di dover essere concentrato – ha dichiarato a fine partita Thiem – e attendo e di dover dare il massimo: Sasha è un amico, aveva disputato una orribile Atp Cup ma qui stava giocando benissimo“. E poi ha aggiunto: “Nel primo set non ho iniziato benissimo poi ho cominciato a sentirmi meglio. I problemi nel quarto set? Avevo un po’ di mal di stomaco per la tensione. A volte mi capita, ma poi passa”.

In campo domenica a contendersi con lui il primo Grande Slam della stagione ci sarà il serbo Novak Djokovic, numero 2 del mondo, che ieri ha battuto in semifinale in tre set un Roger Federer non al meglio delle sue condizioni. Nelle sfide precedenti, il serbo è in vantaggio 6 a 4 sull’austriaco, ma è stato Thiem ad aggiudicarsi le ultime due sfide dello scorso anno, in semifinale al Roland Garros e nel round robin alle Atp Finals di Londra. Dal canto suo però Djokovic ha già trionfato 7 volte a Melbourne ed è a caccia del 17esimo sigillo in un torneo del Grande Slam. Per Thiem sarebbe il primo trionfo.