“Le regionali non sono andate bene, non dobbiamo nasconderci dietro un dito, ma il risultato era abbastanza prevedibile. Ce l’abbiamo messa tutta per cercare di migliorare le aspettative iniziali”. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle Vito Crimi, commentando con i giornalisti radunati nella sala stampa del Senato i risultati delle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria. Dati che hanno registrato un crollo del Movimento. “”I rapporti di forza non cambiano, il Parlamento è questo e dura cinque anni”

