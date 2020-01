Scontro a Palazzo Chigi durante il nuovo vertice sulla giustizia. Ancora una volta a tenere banco è il tema della prescrizione. Il ‘Lodo Conte’ è prima bocciato da Matteo Renzi in radio, mentre il vertice era in corso, e poi ribadito dalla deputata di Italia Viva, Lucia Annibali, al termine fuori da palazzo Chigi: “Se rimane così per noi apre a profili di incostituzionalità”. Di opinione opposta è il Partito Democratico che difende la proposta del Presidente del Consiglio. “Noi pensiamo sia una proposta che ha una sua dignità – commenta il deputato Alfredo Bazoli fuori dai palazzi – Può essere modificata, aggiornata. E su questo si lavorerà nei prossimi giorni”. Secondo il sottosegretario Andrea Giorgis del Pd sono stati fatti “passi avanti”, tanto che il “dibattito sulla prescrizione continuerà d’accordo con Italia Viva”. D’accordo anche Walter Verini. I partiti che compongono la maggioranza si sono dati appuntamento per la prossima settimana.

