“Devo precisare che non è partito alcun invito da parte mia né da parte del mio staff a incontrare le Sardine, come è stato scritto erroneamente, ma non per spocchia o per distanza rispetto a un movimento così fresco. Semplicemente da parte mia c’è attenzione a non mettere nessun cappello. Ma se loro vogliono un incontro ne sarei felice”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, ospite di Sono le venti, la nuova trasmissione di informazione di Peter Gomez, sul Nove

